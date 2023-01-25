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Телеканал NTD

Бывшие McDonald’s в Казахстане открылись, но пока без названия

Бывшие McDonald’s в Казахстане открылись, но пока без названия

В Казахстане снова открылись несколько ресторанов, которые когда-то работали под брендом McDonald's. Впрочем, пока этим заведениям..

Дата загрузки: 2023-01-25

Бывшие McDonald's в Казахстане открылись, но пока без названия
В Казахстане снова открылись несколько ресторанов, которые когда-то работали под брендом McDonald’s. Впрочем, пока этим заведениям фаст-фуда дали незапатентованные названия, такие как «Чизбургер». Это произошло спустя несколько месяцев после того, как американская компания покинула местный рынок.

Бывший владелец лицензии от McDonald’s – компания Food Solutions KZ – в своём заявлении сообщил, что сохранит высокое качество и стандарты обслуживания, которые применялись раньше, а также в скором времени представит новое название сети.

McDonald’s и Food Solutions KZ в этом месяце расторгли лицензионное соглашение, сославшись на проблемы с поставками. Источники ранее сообщали, что McDonald’s Kazakhstan прекратил закупать товары в России и не может их заменить.

Food Solutions KZ не сообщает, у каких поставщиков теперь закупает компоненты, включая котлеты из говядины. Предполагается, что это могут быть казахстанские компании.

При этом новое меню включает такие позиции, как гамбургеры с говяжьими, куриными и рыбными котлетами, а также куриные наггетсы, картофель фри и мороженое.

[житель Алматы]:
«Мы отсидели одну пару, приехали сюда. В костюмчике, как видите… Мы просто услышали, что открывается McDonald’s. Приехали попробовать что да как, посмотреть туда-сюда».

[житель Алматы]:
«Это «Макдональдс». Еда та же самая. Нету разницы».

[житель Алматы]:
«Да, я рад, что он переоткрылся, потому что, наверное, это будет упущением для Казахстана, если такое крупное заведение закроется полностью».

McDonald’s закрыл свои рестораны в России в марте 2022, спустя 32 года работы в стране. В общей сложности перестало работать 850 заведений питания. Позже на их базе открылась новая сеть фаст-фуда под названием «Вкусно и точка».
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