Как растут сиамские близнецы, которых разделили

После рождения сына Мишель Мирабал с радостью узнала, что снова беременна. Но, когда супругам Мирабал сказали, что у них родятся сиамские близнецы, это их потрясло. Врачи предупредили, что малыши могут не выжить. К тому же была угроза выкидыша.

«Некоторые люди говорили нам, что надо прервать беременность. А некоторые говорили, что не надо этого делать», – вспоминает Мишель.



Супруги решили: раз есть даже небольшой шанс, дети должны появиться на свет. 12 декабря 2014 года Мишель родила Коннера и Картера. В ожидании операции по разделению новорождённые находились в отделении интенсивной терапии несколько месяцев. В детской больнице в Джексонвилле в американском штате Флорида их успешно разделили. Операция длилась 15 часов.

После разделения близнецы перенесли ещё несколько операций на кишечнике. Каждый ребёнок питался через зонд и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. «Уколы, жизнь в больнице, никакого покоя, пока им не исполнилось больше года», – вспоминает Мишель.





«Терапия, врачи, много операций. Трубки для кормления. Их учили самостоятельно есть, ходить и говорить, и вот они дома!!! Дети даже ходят в детский сад. Врачи не были уверены в таком успехе! Коннер и Картер, мы гордимся вами!», – написала Мишель на своей страничке в соцсети.



Близнецы растут и развиваются, как и другие дети. В начале этого года они перенесли ещё одну операцию. Супруги продолжают обновлять информацию в социальных сетях и делиться успехами близнецов. Недавно появилась хорошая новость: Картер и Коннер – уже выпускники детского сада.