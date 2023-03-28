Пышные свадьбы в Венгрии проводят всё реже из-за инфляции

Стремительный рост инфляции мешает венгерским парам проводить пышные свадьбы, да и вообще заставляет отложить планы о создании семьи. В начале 2023 года количество свадеб упало до девятилетнего минимума.

В последние годы в стране действовали щедрые условия для молодожёнов. Из-за этого наблюдался свадебный бум. Венгрия занимала первое место в ЕС по количеству браков на душу населения. В 2020 году было почти 7 свадеб на 1000 человек.

Однако ситуация кардинально меняется. Теперь ожидают, что средний показатель инфляции превысит 16%. Это больше всего в ЕС. В стране дорожает всё: продукты питания, электроэнергия и услуги. Также увеличивается и средний бюджет на свадьбу.

Кинга и Шандор сначала отложили свои свадебные планы из-за COVID-19. Теперь говорят, что их бюджет на мероприятие увеличился почти в четыре раза по сравнению с тем, что они планировали потратить в 2020 году.

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[Кинга Урбан-Сабо, невеста]:

«Думаю, что всё стало намного дороже. Мы несколько раз увеличивали бюджет. Говорят, что свадьба бывает только раз, поэтому мы выделяем больше и урезаем расходы на другие вещи. Нужно идти на компромиссы, но это трудно».

Организаторы говорят, что будущие молодожёны, ошеломлённые затратами, даже не отвечают на прайс-листы, отправленные по электронной почте.

[Бенце Дер, тамада]:

«Многие пары говорят, что столкнулись с большими трудностями. Со мной проблем нет, но вот во многих ресторанах говорят, что пока не принимают бронирования, поскольку цены постоянно меняются».

А эта пара отказалась от пышного торжества. Расходы на платье и фотографа легли на родственников.

[Тимея Сабо, невеста]:

«Мы договорились, что свадьба будет в Будапеште. Но только церемония. От ресторана отказались. Мы соберём родственников, а потом просто поедем веселиться с друзьями. Не можем себе позволить потратить больше 3900 евро».

По предварительным данным, в январе количество свадеб в Венгрии упало до 1230. Это самый низкий показатель с января 2014 года.

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