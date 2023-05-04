В Сербии объявлен трёхдневный траур в связи со стрельбой в школе, которую устроил 13-летний мальчик

Тысячи людей собрались в центре Белграда почтить память жертв стрельбы в школе. Вечером в среду мальчик застрелил своих одноклассников с помощью двух пистолетов своего отца.

Как считают власти, 13-летний мальчик спланировал нападение. В итоге погибло восемь детей и один охранник. Ещё шестеро детей и учитель получили ранения. Некоторые находятся в критическом состоянии.

Полиция говорит, что подросток сначала выстрелил в охранника и трёх девочек в коридоре, потом открыл огонь по одноклассникам и учителю на уроке истории.

Этот инцидент потряс всю Сербию. Согласно законодательству страны, дети, не достигшие 14-летнего возраста, не могут привлекаться к уголовной ответственности. Это означает, что нападавшего, скорее всего, поместят в специализированную психиатрическую клинику.

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При этом его отца и мать, по всей видимости, привлекут к уголовной ответственности, поскольку ребёнку удалось завладеть двумя пистолетами и тремя магазинами, где было 45 патронов. Их обоих уже арестовали.

[жительница Белграда]:

«Как мать, как бабушка, как учитель, который 37 лет работает в школе, я потрясена и удивлена. На самом деле не так уж удивлена, потому что всё это бескультурье ни к чему хорошему не приводит. Этому нужно положить конец». [жительница Белграда]:

«Хуже трагедии и быть не может. Мы многое пережили, но просто невероятно, что это была средняя школа, и это сделал ребёнок». [житель Белграда]:

«Родители, система образования, общество, ценности – всё это подвергается влиянию Интернета, которым мы все пользуемся. Никто не задумывается, как мы развиваемся и в каком направлении строим свою идентичность. Особенно в 14 лет».

Полиция выявила, что ребёнок давно планировал нападение. С собой у него были бутылки с зажигательной смесью, а также список предполагаемых жертв. При этом его мотивы пока неизвестны.

В Сербии в связи с трагедией объявлен трёхдневный траур.

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