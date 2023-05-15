Биньямин Нетаньяху похвалил прекращение огня после пяти дней боёв

Премьер-министр Израиля похвалил военную операцию его страны в секторе Газа на еженедельном заседании своего кабинета. Ранее..

Премьер-министр Израиля похвалил военную операцию его страны в секторе Газа на еженедельном заседании своего кабинета. Ранее Иерусалим договорился о прекращении огня с группировкой «Исламский джихад», запрещённой в России и других странах. Как предполагается, соглашения достигли в Египте. Оно начало действовать в субботу в 10 вечера.

Впрочем, даже после этого поступали сообщения о ракетных обстрелах.

В целом конфликт, в результате которого погибло более 30 человек, продолжался пять дней.

[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:

«Я говорил снова и снова: кто бы ни наносил по нам удары в прошлом, настоящем и будущем, он заплатит за это своей кровью».

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Израиль вновь открыл свои грузовые и коммерческие пограничные переходы, позволив топливу поступать на единственную электростанцию в прибрежном анклаве. Магазины и общественные учреждения вновь открылись, и толпы людей снова вернулись на улицы городов.

Лидеры с обеих сторон конфликта подтвердили свою приверженность прекращению огня, но при этом по-разному прокомментировали его условия.

Эти боевые действия стали самыми продолжительными со времён 10-дневной войны 2021 года. Они начались на прошлой неделе. В ходе них Израиль нанёс серию авиаударов по объектам «Исламского джихада»*, в частности по его лидерам.

В ответ группировка, поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет. Тысячам израильтян пришлось укрываться в бомбоубежищах.

В районах южного Израиля близ Газы школы по-прежнему закрыты. Кроме того, многие эвакуированные жители ещё не вернулись в свои дома.

[Уди Бен Хемо, житель Ашкелона]:

«К сожалению, мы вроде как привыкли к таким ситуациям. Мы счастливы вернуться и позавтракать с семьёй, но, с другой стороны, это печально, потому что, знаете, мы не хотим снова жить в страхе и ждать следующего обстрела».

Палестинская сторона объявила, что помимо боевиков «Исламского джихада»*, также были убиты женщины и дети. В Израиле ракеты убили израильтянку и палестинского рабочего.

ХАМАС, исламистская группировка, контролирующая Газу, не принимала участия в боевых действиях. Израильские военные также заявили, что их удары не были направлены против её инфраструктуры или лидеров.

*«Исламский джихад» – группировка, которая признана в России террористической и запрещена

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