Биньямин Нетаньяху похвалил прекращение огня после пяти дней боёв

Премьер-министр Израиля похвалил военную операцию его страны в секторе Газа на еженедельном заседании своего кабинета. Ранее..
Дата загрузки: 2023-05-15
Впрочем, даже после этого поступали сообщения о ракетных обстрелах.
В целом конфликт, в результате которого погибло более 30 человек, продолжался пять дней.
[Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля]:
«Я говорил снова и снова: кто бы ни наносил по нам удары в прошлом, настоящем и будущем, он заплатит за это своей кровью».
Израиль вновь открыл свои грузовые и коммерческие пограничные переходы, позволив топливу поступать на единственную электростанцию в прибрежном анклаве. Магазины и общественные учреждения вновь открылись, и толпы людей снова вернулись на улицы городов.
Лидеры с обеих сторон конфликта подтвердили свою приверженность прекращению огня, но при этом по-разному прокомментировали его условия.
Эти боевые действия стали самыми продолжительными со времён 10-дневной войны 2021 года. Они начались на прошлой неделе. В ходе них Израиль нанёс серию авиаударов по объектам «Исламского джихада»*, в частности по его лидерам.
В ответ группировка, поддерживаемая Ираном, выпустила более 1000 ракет. Тысячам израильтян пришлось укрываться в бомбоубежищах.
В районах южного Израиля близ Газы школы по-прежнему закрыты. Кроме того, многие эвакуированные жители ещё не вернулись в свои дома.
[Уди Бен Хемо, житель Ашкелона]:
«К сожалению, мы вроде как привыкли к таким ситуациям. Мы счастливы вернуться и позавтракать с семьёй, но, с другой стороны, это печально, потому что, знаете, мы не хотим снова жить в страхе и ждать следующего обстрела».
Палестинская сторона объявила, что помимо боевиков «Исламского джихада»*, также были убиты женщины и дети. В Израиле ракеты убили израильтянку и палестинского рабочего.
ХАМАС, исламистская группировка, контролирующая Газу, не принимала участия в боевых действиях. Израильские военные также заявили, что их удары не были направлены против её инфраструктуры или лидеров.
*«Исламский джихад» – группировка, которая признана в России террористической и запрещена
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