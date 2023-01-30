Школы самбы спешно заканчивают подготовку к карнавалу в Рио-де-Жанейро

Каждая минута дорога для этих бразильских умельцев. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше месяца. Мастера..
Дата загрузки: 2023-01-30
Каждая минута дорога для этих бразильских умельцев. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше месяца. Мастера торопятся дошить яркие и сверкающие костюмы для своей школы самбы.
[швея]:
«Это грандиозная работа, но она прекрасная. Я с удовольствием делаю каждый шов».
В мастерской делают костюмы для школы самбы «Мосидаде». Она одна из старейших в Рио-де-Жанейро и существует почти полвека.
[Исмар Феррейра, продюсер школы самбы «Мосидаде»]:
«Я всего лишь продюсер, но в команде есть дизайнеры, художники, кузнецы, плотники и многие другие мастера, которых я также считаю творческими людьми. Они своими руками воплощают в жизнь карнавальные проекты».
К карнавалу начинают готовиться ещё за год до его начала. В параде обычно участвуют 24 школы самбы. Двенадцать из них элитные. В каждой команде от четырёх до шести тысяч выступающих.
В этом году карнавал в Рио продлится с 17 по 25 февраля.
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