Школы самбы спешно заканчивают подготовку к карнавалу в Рио-де-Жанейро

Каждая минута дорога для этих бразильских умельцев. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше месяца. Мастера..

Каждая минута дорога для этих бразильских умельцев. До знаменитого карнавала в Рио-де-Жанейро осталось меньше месяца. Мастера торопятся дошить яркие и сверкающие костюмы для своей школы самбы.

[швея]:

«Это грандиозная работа, но она прекрасная. Я с удовольствием делаю каждый шов».

В мастерской делают костюмы для школы самбы «Мосидаде». Она одна из старейших в Рио-де-Жанейро и существует почти полвека.

[Исмар Феррейра, продюсер школы самбы «Мосидаде»]:

«Я всего лишь продюсер, но в команде есть дизайнеры, художники, кузнецы, плотники и многие другие мастера, которых я также считаю творческими людьми. Они своими руками воплощают в жизнь карнавальные проекты».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

К карнавалу начинают готовиться ещё за год до его начала. В параде обычно участвуют 24 школы самбы. Двенадцать из них элитные. В каждой команде от четырёх до шести тысяч выступающих.

В этом году карнавал в Рио продлится с 17 по 25 февраля.

Короткая ссылка на эту страницу: