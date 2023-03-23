Грузинский курорт вошёл в список лучших туристических деревень мира

Любители лыжного спорта наслаждаются склонами хребта Тетлунди в Грузии. Это курорт Местиа, который находится на высоте..
Дата загрузки: 2023-03-23
Кто-то приезжает сюда ради пейзажей, а кто-то ищет возможность попробовать свои способности на необработанных и непатрулируемых трассах.
[Екатерина Чагелишвили, отдыхающая]:
«Виды, которые отсюда открываются, – один из главных стимулов в жизни. Это одно из мест, где человек испытывает огромное счастье».
Впрочем, Местиа предлагает не только горнолыжный отдых. Этот регион также славится своими культурными достопримечательностями.
Здесь в пейзаже доминируют сванские башни. Это сооружения, которые начали строить ещё в VIII веке как аварийный выход из дома при сходе лавины, а также как крепость при набегах.
Самые молодые башни датируются XVIII столетием. Но даже сегодня многие семьи используют их как амбары.
[Маквала Гурчиани, местная жительница]:
«У нас есть чем заняться круглый год, тут много интересного. Сванские башни очень интересны и в хорошую, и в плохую погоду».
Среди других достопримечательностей Местии – двухэтажная церковь Лагами с фресками IX века и музей этнографии с множеством исторических артефактов.
При этом Грузии помогают Австрийское агентство развития вместе с другими организациями ЕС.
[Александр Карнер, глава Австрийского агентства развития]:
«Это впечатляющее туристическое направление, но оно должно стать привлекательным и для иностранцев. Поэтому Австрия вместе с ЕС и Швейцарией оказывают помощь. Мы продвигаем и развиваем туристический сегмент».
Всемирная туристская организация ООН недавно признала Местию одной из лучших туристических деревень 2022 года. В общей сложности в список попало 32 деревни из 18 стран.
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