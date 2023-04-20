Число погибших в результате пожара в пекинской больнице возросло до 29 – это 13 мужчин и..

Число жертв пожара в пекинской больнице возросло до 29

Число погибших в результате пожара в пекинской больнице возросло до 29 – это 13 мужчин и 16 женщин. 26 из них – пациенты. Также погибли медсестра, помощник врача и родственник одного из пациентов. Такие данные приводят власти района Фэнтай.

Трагический инцидент произошёл в больнице Чанфэн. Очевидцы сообщают, что врачи пытались выбраться через окна по связанным простыням.

39 пострадавших находятся в больнице. Трое из них – в критическом состоянии и 18 – в тяжёлом.

По словам чиновников, пожар в основном затронул крыло для тяжелобольных пациентов. В одной из палат шёл ремонт, и, согласно предварительным данным, легковоспламеняющийся красящий материал вызвал возгорание.

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В китайских соцсетях многие сообщения с критикой на тему этого пожара были подвергнуты цензуре либо удалены.

[Ци, житель Пекина]:

«Говорят, пожар потушили за полчаса, но я не видел никаких подробностей».

Этот пожар уже назвали самым смертоносным для китайской столицы за последние как минимум 20 лет.

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