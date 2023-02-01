Принцесса Кейт запустила кампанию в поддержку развития маленьких детей

Принцесса Уэльская стремится привлечь внимание к развитию детей в раннем возрасте. Она запустила новую информационно-просветительскую кампанию..
Дата загрузки: 2023-02-01
Принцесса Уэльская стремится привлечь внимание к развитию детей в раннем возрасте. Она запустила новую информационно-просветительскую кампанию Shaping Us. Мероприятие прошло в Лондоне. К принцессе присоединился её супруг принц Уильям.
[принцесса Уэльская]:
«Цель кампании – подчеркнуть, как важны годы раннего детства и как в это время формируется будущий взрослый человек».
По мнению принцессы, в детские годы человек учится понимать себя, других людей и мир.
[принцесса Уэльская]:
«Создавая благоприятную и заботливую обстановку вокруг детей и тех, кто их растит, можно оказать огромное влияние на будущие поколения. Ведь здоровые и счастливые дети создают здоровое и счастливое будущее».
Новая кампания стала частью более обширного проекта под названием Центр раннего детства. Принцесса Уэльская открыла его в 2021 году. Он, в свою очередь, входит в благотворительную организацию Королевский фонд, который работает с 2009 года.
У принца и принцессы Уэльских трое своих детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.
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