Принцесса Кейт запустила кампанию в поддержку развития маленьких детей

Принцесса Уэльская стремится привлечь внимание к развитию детей в раннем возрасте. Она запустила новую информационно-просветительскую кампанию..

Принцесса Уэльская стремится привлечь внимание к развитию детей в раннем возрасте. Она запустила новую информационно-просветительскую кампанию Shaping Us. Мероприятие прошло в Лондоне. К принцессе присоединился её супруг принц Уильям.

[принцесса Уэльская]:

«Цель кампании – подчеркнуть, как важны годы раннего детства и как в это время формируется будущий взрослый человек».

По мнению принцессы, в детские годы человек учится понимать себя, других людей и мир.

[принцесса Уэльская]:

«Создавая благоприятную и заботливую обстановку вокруг детей и тех, кто их растит, можно оказать огромное влияние на будущие поколения. Ведь здоровые и счастливые дети создают здоровое и счастливое будущее».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Новая кампания стала частью более обширного проекта под названием Центр раннего детства. Принцесса Уэльская открыла его в 2021 году. Он, в свою очередь, входит в благотворительную организацию Королевский фонд, который работает с 2009 года.

У принца и принцессы Уэльских трое своих детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Короткая ссылка на эту страницу: