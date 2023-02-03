Сурок Чак предсказал, когда наступит весна в Нью-Йорке

«Проснись, Чак!» Под такие выкрики проснулся в 7:30 утра самый знаменитый сурок Нью-Йорка. Он живёт в..

«Проснись, Чак!» Под такие выкрики проснулся в 7:30 утра самый знаменитый сурок Нью-Йорка. Он живёт в деревянном домике в зоопарке Статен-Айленда, и его миссия – раз в год становиться метеорологом.

У вольера Чака собрались местные чиновники и сотрудники зоопарка. Общими усилиями сурка разбудили. Он выбежал из своего жилища, но тени не увидел. А это значит, что скоро весна. В противном случае зиме быть ещё шесть недель.

Это уже 42 предсказание Чака. Ошибался он только девять раз.

[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:

«День сурка прошёл замечательно, и я очень довольна прогнозом Чака. <…> Он предсказывает с точностью до 80%, и это лучший показатель среди сурков».

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На День сурка в зоопарк пришли местные школьники. У них тоже есть миссия.

[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:

«В следующие шесть недель школьники будут наблюдать за погодой, чтобы проверить точность прогноза Чака. Они будут измерять температуру. Если она поднимется выше пяти градусов, то это будет считаться весенней погодой, а если ниже, то зимней».

Школьники вернутся в зоопарк 20 марта и расскажут о своих наблюдениях. Впрочем, предсказания сурка нельзя приравнивать к прогнозам синоптиков. Это всего лишь весёлая традиция.

Сурки обитают на большей части территории США. Много их в округе Статен-Айленд.

[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:

«Многие жители Статен-Айленда видят их постоянно. Это дневные животные, поэтому они выходят из нор днём. Так что иногда, отправляясь на приятную прогулку в парк, можно встретить забавного толстого сурка».

День сурка отмечают 2 февраля. Это традиционный праздник в США и Канаде. Самый известный сурок-метеоролог – Панксатонский Фил из Пенсильвании. Всемирную славу ему принесла комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем.

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