Сурок Чак предсказал, когда наступит весна в Нью-Йорке

«Проснись, Чак!» Под такие выкрики проснулся в 7:30 утра самый знаменитый сурок Нью-Йорка. Он живёт в..
Дата загрузки: 2023-02-03
У вольера Чака собрались местные чиновники и сотрудники зоопарка. Общими усилиями сурка разбудили. Он выбежал из своего жилища, но тени не увидел. А это значит, что скоро весна. В противном случае зиме быть ещё шесть недель.
Это уже 42 предсказание Чака. Ошибался он только девять раз.
[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:
«День сурка прошёл замечательно, и я очень довольна прогнозом Чака. <…> Он предсказывает с точностью до 80%, и это лучший показатель среди сурков».
На День сурка в зоопарк пришли местные школьники. У них тоже есть миссия.
[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:
«В следующие шесть недель школьники будут наблюдать за погодой, чтобы проверить точность прогноза Чака. Они будут измерять температуру. Если она поднимется выше пяти градусов, то это будет считаться весенней погодой, а если ниже, то зимней».
Школьники вернутся в зоопарк 20 марта и расскажут о своих наблюдениях. Впрочем, предсказания сурка нельзя приравнивать к прогнозам синоптиков. Это всего лишь весёлая традиция.
Сурки обитают на большей части территории США. Много их в округе Статен-Айленд.
[Джессика Хартманн, сотрудница зоопарка]:
«Многие жители Статен-Айленда видят их постоянно. Это дневные животные, поэтому они выходят из нор днём. Так что иногда, отправляясь на приятную прогулку в парк, можно встретить забавного толстого сурка».
День сурка отмечают 2 февраля. Это традиционный праздник в США и Канаде. Самый известный сурок-метеоролог – Панксатонский Фил из Пенсильвании. Всемирную славу ему принесла комедия «День сурка» с Биллом Мюрреем.
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