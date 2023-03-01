В Лондоне показали ретроавто, переделанные в электрокары

Этот Austin-Healey («Остин-Хили») был культовым британским спорткаром 50-х – 60-х годов. Вот поворачивается ключ зажигания, но..

Этот Austin-Healey («Остин-Хили») был культовым британским спорткаром 50-х – 60-х годов. Вот поворачивается ключ зажигания, но где же породистый рык шестицилиндрового мотора мощностью 102 лошадиные силы? Ответ на этот вопрос можно найти на автосалоне Classic Car Show в Лондоне.

Компания Revival Autos представляет классические Austin-Healey, переделанные в электрокары. Ретроавто оснащают электрическими двигателями Nissan мощностью 130 лошадиных сил, заменяют задние барабанные тормоза на дисковые, подключают обогрев сидений, а также устанавливают современную стереосистему.

[Даррен Салливан Винс, сотрудник компании Revival Autos]:

«Превратить автомобиль в электрический – хорошая идея. Есть технологии, которые позволяют сделать это эффективно, то есть создать электрокар с большим запасом хода. Но сделали бы это в то время? Возможно, если технологии были бы такими же хорошими».

Austin-Healey на электротяге стоят от 140 до 170 тысяч евро в зависимости от состояния машины до внесённых изменений.

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А компания Electrogenic пошла ещё дальше. Она предлагает готовые комплекты для переоборудования классических авто в электромобили. В качестве примера здесь представили переделанные Porsche 911 и Land Rover.

[Стив Драммонд, директор компании Electrogenic]:

«Молодые люди часто мечтают купить классику, но у них нет навыков или времени, чтобы поддерживать машину в рабочем состоянии. Но если она электрическая, просто поворачиваешь ключ и трогаешься с места».

Превратить бензиновый автомобиль в электрический довольно сложно. Поэтому некоторые коллекционеры выбирают машины попроще. Например, такие, как этот забавный трёхколёсный спорткар Bond Bug. Его выпускали с 70-го по 74-й год.

Между тем владельцы винтажных авто надеются, что, несмотря на современные тенденции, их машины не попадут под запрет властей из-за бензиновых силовых агрегатов.

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