Рим назвали лучшим гастрономическим направлением 2023 года

«Увидеть Рим и умереть», но перед этим обязательно попробовать знаменитую римскую кухню. Вот так теперь должна..
Дата загрузки: 2023-02-07
Старый город Рима постоянно наводнён туристами. Именно поэтому здесь можно найти блюда на любой вкус.
[Леон Лакс, турист из США]:
«Иногда мы воспринимаем как должное то, что в меню выбор блюд очень разнообразный. Тут есть морепродукты, мясо, вегетарианские блюда, паста, пицца – выбор очень хороший».
[Митчелл Гарретт Стуксбёри, турист из США]:
«Я бы сказал, что местная еда – одна из лучших в Европе, которую я попробовал».
Кулинарные критики говорят, что римские рестораны также предлагают блюда на любой размер кошелька.
[Элеонора Коцелла, автор гастрономической колонки]:
«Тут можно найти всё: от тратторий и винных и коктейльных баров до высококлассных ресторанов».
Рейтинг составила онлайн-платформа туристических отзывов Tripadvisor. Она проанализировала все оценки путешественников за 2022 год. Выяснилось, что кухня в Рима самая лучшая. Следом в рейтинге идут греческий Крит и вьетнамский Ханой. При этом на четвёртом и восьмом месте расположились итальянские Флоренция и Неаполь, а на пятом – Париж.
Согласно Tripadvisor, было два фактора, которые позволили Риму занять высшую строку рейтинга.
[Фабрицио Орландо, представитель Tripadvisor]:
«Первый – это много ресторанов с местной кухней, что всегда нравится путешественникам. Второй фактор – множество различных типов ресторанов: от крошечной остерии в популярном районе до трехзвездочных мишленовских ресторанов».
Впрочем, не все доверяют онлайн-отзывам. Владелец продуктового магазина в центре Рима, где продают высококлассные рикотту и пармезан, считает, что рецензии людей часто бывают поверхностными и недостоверными.
[Джузеппе Ансуини, владелец продуктового магазина]:
«Каждый может очень быстро написать отзыв, даже не попробовав продукты».
Tripadvisor публикует в среднем почти 30 миллионов отзывов в год, которые пишут около полумиллиарда уникальных пользователей.
По данным итальянской ассоциации ресторанов, в 2021 году итальянская пищевая промышленность заработала 33 миллиарда евро.
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