Рим назвали лучшим гастрономическим направлением 2023 года

«Увидеть Рим и умереть», но перед этим обязательно попробовать знаменитую римскую кухню. Вот так теперь должна..

«Увидеть Рим и умереть», но перед этим обязательно попробовать знаменитую римскую кухню. Вот так теперь должна звучать знаменитая фраза, ведь столицу Италии признали лучшим гастрономическим направлением 2023 года.

Старый город Рима постоянно наводнён туристами. Именно поэтому здесь можно найти блюда на любой вкус.

[Леон Лакс, турист из США]:

«Иногда мы воспринимаем как должное то, что в меню выбор блюд очень разнообразный. Тут есть морепродукты, мясо, вегетарианские блюда, паста, пицца – выбор очень хороший». [Митчелл Гарретт Стуксбёри, турист из США]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Кулинарные критики говорят, что римские рестораны также предлагают блюда на любой размер кошелька.

[Элеонора Коцелла, автор гастрономической колонки]:

«Тут можно найти всё: от тратторий и винных и коктейльных баров до высококлассных ресторанов».

Рейтинг составила онлайн-платформа туристических отзывов Tripadvisor. Она проанализировала все оценки путешественников за 2022 год. Выяснилось, что кухня в Рима самая лучшая. Следом в рейтинге идут греческий Крит и вьетнамский Ханой. При этом на четвёртом и восьмом месте расположились итальянские Флоренция и Неаполь, а на пятом – Париж.

Согласно Tripadvisor, было два фактора, которые позволили Риму занять высшую строку рейтинга.

[Фабрицио Орландо, представитель Tripadvisor]:

«Первый – это много ресторанов с местной кухней, что всегда нравится путешественникам. Второй фактор – множество различных типов ресторанов: от крошечной остерии в популярном районе до трехзвездочных мишленовских ресторанов».

Впрочем, не все доверяют онлайн-отзывам. Владелец продуктового магазина в центре Рима, где продают высококлассные рикотту и пармезан, считает, что рецензии людей часто бывают поверхностными и недостоверными.

[Джузеппе Ансуини, владелец продуктового магазина]:

«Каждый может очень быстро написать отзыв, даже не попробовав продукты».

Tripadvisor публикует в среднем почти 30 миллионов отзывов в год, которые пишут около полумиллиарда уникальных пользователей.

По данным итальянской ассоциации ресторанов, в 2021 году итальянская пищевая промышленность заработала 33 миллиарда евро.

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