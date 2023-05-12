Фермы с плавучими солнечными панелями переживают бум в США после быстрого роста популярности в Азии. Они..

Плавающие солнечные электростанции всё популярнее не только в Азии, но также в США

Фермы с плавучими солнечными панелями переживают бум в США после быстрого роста популярности в Азии.

Они привлекательны не только чистой энергией и отсутствием следов на земле, но и тем, что экономят воду, предотвращая испарение.

Американская коммунальная компания Duke Energy стремится к 2050 году добиться нулевых выбросов углерода при производстве электроэнергии. Этот пилотный проект она запустила во Флориде.

[Шайна Уайт, менеджер проекта]:

«Очень важно начинать такие инновационные проекты и тестировать новые технологии. Нам всегда нужно находить новые способы получения чистой энергии, не такие традиционные. Солнечная энергия – хорошая. Мы сможем задействовать разные водоёмы, которые не используются в рекреационных целях».

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Концепция плавучих солнечных батарей проста: их крепят к плотам. В итоге они не закрывают землю, которую можно использовать для сельского хозяйства или строительства.

Сами панели покрывают поверхность воды, мешая её испарению. Это очень актуально для Калифорнии, которая уже несколько лет страдает от рекордной засухи.

Вода также охлаждает панели, позволяя им генерировать больше электроэнергии, чем наземные аналоги. Нагреваясь, они теряют эффективность.

[Крис Бартл, представитель компании Ciel & Terre]:

«Это пруд для очистки сточных вод. А позади меня вы видите плавучую солнечную систему мощностью 1,8 мегаватта, которую наша компания построила 3-4 года назад. Она работает без проблем уже четыре года».

Компания запустила уже 25 плавучих солнечных проектов в США.

Эта концепция заинтересовала и другие страны, где есть проблема нехватки земель.

[Крис Бартл, представитель компании Ciel & Terre]:

«Азия в этом плане на передовой. Особенно островные государства, такие как Япония и Тайвань. Их очень заинтересовали плавучие солнечные батареи, потому что у них просто нет много земли для крупномасштабных наземных электростанций».

На азиатский регион сегодня приходится более 70% доходов от плавающих солнечных батарей. Но в ближайшие годы ожидается рост в этой отрасли в Северной Америке и Европе.

На сегодняшний день крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанцией остаётся ферма мощностью 320 МВт в китайской провинции Шаньдун.

При этом барьером по-прежнему остаются высокие первоначальные затраты. Также плавучие электростанции нельзя устанавливать на водоёмах с быстрым течением или высокими волнами.

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