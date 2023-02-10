Невероятный путь к выздоровлению голубоглазого слонёнка

Слонёнок-альбинос попала в ловушку браконьеров. В итоги он потерял часть уха и получил рваные раны на шее и голове. Путы ловушки обмотали голову и врезались в шею, мешая дышать.



В январе 2020 года в таком состоянии детёныша доставили в реабилитационный центр для слонов в ЮАР. Это оказалась самка. Её назвали Ханииса. Сотрудники центра сомневались, что она выживет.

«Неизвестно, бросило ли стадо детёныша-альбиноса до того, как он попал в ловушку, или после этого. То, что Ханииса выжила в дикой природе с такими травмами – просто чудо. У неё было обезвоживание, глаза опухли от длительного сдавливания путами ловушки, и отекла голова. Психологическая травма была намного сильнее физической боли», – сообщили на сайте центра.

Малышкой сразу занялись специалисты. На следующий день отёк немного спал, и Ханииса смогла открыть глаза. Сотрудники центра увидели, что они голубого цвета.



Две недели ветеринары очищали раны слонёнка, в которых завелись личинки. Через неделю чистые раны зашили на щеках, а через две – наложили швы на правое ухо. Из-за ран во рту Ханиисе было трудно пить молочную смесь из бутылочки, но через месяц она начала полноценно питаться.



Когда четырёхмесячную Ханиису привезли в приют для слонов, она весила 124 кг. За месяц детёныш прибавил 35 кг. Благодаря лечению стволовыми клетками все раны Ханиисы зажили к марту.



После лечения слонёнка привели в стадо спасённых слонов. Джабулани стал первым слоном, с которым она познакомилась хобот к хоботу. Старшая самка стада Лунди заменила слонёнку маму. Затем постепенно Ханииса познакомилась со всеми слонами, и её приняли в стадо.



Ханиису сопровождала овца-компаньон по кличке Ламми. Она помогала слонёнку выздороветь.

«В то время, когда мы больше всего в этом нуждались, она подарила нам надежду и радость. Она пережила ужасное начало жизни, исцелилась от ран, превозмогла болезни, и её приняли в новое стадо. Она постоянно преодолевала каждое препятствие с особым позитивом и упорством и вдохновляла нас поступать так же», – сообщили сотрудники заповедника.

Ханииса при поддержке заботливых воспитателей и слонов успешно прошла девятимесячный путь выздоровления. Смотрите видео.

