День клоуна: столица Перу превратилась в цирк

Танцы, шутки и смех. Сотни артистов в ярких костюмах идут колонной по центру Лимы. Так здесь..
Дата загрузки: 2023-05-26
Яркая процессия неизменно привлекает внимание публики. Клоуны здесь есть и весёлые, и грустные. Но каждый вызывает улыбку.
[участник парада]:
«Когда дела идут плохо, люди грустят, а мы приносим радость. Когда нет настроения, раздражают политики или не хватает денег, мы вызываем у людей улыбки. Это искусство».
Участники праздника хотят не только порадовать людей, но и напомнить о ценности своей профессии.
[участник парада]:
«Слово «клоун» часто используют как оскорбление. Например, говорят: «Не будь клоуном» или «Он ведёт себя как клоун». Нам, клоунам, из-за этого немного грустно, немного обидно. Я изо всех сил стараюсь хорошо сыграть своего персонажа».
В День клоуна перуанцы с особым почтением вспоминают артиста цирка Хосе Альвареса, который был известен в 80-х годах. Его знали под сценическим именем Тони Перехиль. Клоун выступал в бедных районах разных городов, куда приезжал с цирком шапито.
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