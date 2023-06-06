Австралийку, осуждённую за убийство четверых детей, помиловали спустя 20 лет

Мать, осуждённую за убийство её четверых детей, помиловали спустя 20 лет тюремного заключения. Австралийке Кэтлин Фолбигг вынесли приговор в 2003 году. Её признали виновной в убийстве троих детей и непредумышленном убийстве четвёртого.

Женщина утверждала, что все её дети умерли естественной смертью. Они скончались в период с 89-го по 99-й год. Первый ребёнок прожил 19 дней, второй – восемь месяцев, третий – десять месяцев, четвёртый умер в 19 месяцев.

Муж Кэтлин обратился в полицию после того, как нашёл её дневник, в котором она обвиняла себя в смерти детей. Это послужило косвенным доказательством вины. Австралийку приговорили к 30 годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение через 25 лет заключения.

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В 2021 году примерно 100 учёных подписали петицию, призывающую губернатора Нового Южного Уэльса помиловать Кэтлин Фолбигг. К тому времени они смогли научно доказать, что все смерти детей произошли по естественным причинам – в результате генетических заболеваний.

В 2022 году прошло новое расследование. В итоге обвинительный приговор был подвергнут сомнению. Теперь 55-летняя женщина, отбыв два десятка лет в тюрьме, выходит на свободу.

[Майкл Дейли, генеральный прокурор Нового Южного Уэльса]:

«Все граждане должны быть в курсе того, что в Новом Южном Уэльсе доступно право на пересмотр дела. Это гарантирует, что в случае таких обстоятельств справедливость в конечном итоге может быть восстановлена, даже если это займёт много времени. Это было ужасное испытание для всех, кого это касалось. Надеюсь, наши сегодняшние действия положат конец этому двадцатилетнему делу».

Это дело уже называют одной из величайших ошибок судебной системы Австралии.

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