Житель Лос-Анджелеса Гектор вырос в среде преступности, наркотиков и алкоголя. Но ему удалось из неё вырваться..

Как бывшим заключённым и членам банд находят работу и новую жизнь

Житель Лос-Анджелеса Гектор вырос в среде преступности, наркотиков и алкоголя. Но ему удалось из неё вырваться благодаря Homeboy Industries.

Компания занимается реабилитацией, а также помогает бывшим заключённым вернуться в жизнь после тюрьмы.

Один из её проектов называется Homeboy Threads. Здесь занимаются переработкой старой одежды, чтобы она не попадала на свалки.

Гектор проработал в Homeboy Industries 17 лет. Теперь он заместитель исполнительного директора и курирует разные программы.

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Не пропусти самое интересное! Подписаться [Гектор Вердуго, работник Homeboy Industries]:

«Невероятно. Моя мама не пьёт, мои братья и дети не попали в банды. Мои предки поколениями были членами банд, включая дедушку и отца. Но я смог это остановить, и я благодарю за это Бога. Homeboy Industries – фабрика чудес».

Чанализа работает на складе Homeboy Threads. Говорит, не может поверить в то, насколько изменилась её жизнь.

[Чанализа Сера, работница Homeboy Threads]:

«На личном уровне это сделало меня лучше и открыло мне глаза на то, что я могу делать больше, чем быть в банде и вести жизнь на улице. Теперь я занимаюсь вводом данных и управляю погрузчиком. Кто бы мог подумать, что я стану менеджером?»

На склад площадью почти 2000 квадратных метров ежедневно поступают поддоны, заполненные одеждой, текстилем и обрезками тканей. Здесь их разделяют и сортируют для переработки.

[Чанализа Сера, работница Homeboy Threads]:

«Это возможность не только помогать окружающей среде, но и развивать свои профессиональные навыки. Мы узнаём больше о тканях, свалках и окружающей среде. Для людей это второй шанс».

Работники компании говорят, что многие обрезки со швейных фабрик напрямую идут на свалки.

[Кэтлин Талбот, работница Homeboy Threads]:

«Где-то от 10 до 20% рулона ткани будет потрачено впустую. Так что это действительно критическая проблема в отрасли».

Исследования показали, что в 2021 году калифорнийцы купили и носят 780 000 тонн одежды. При этом только один процент этого объёма пойдёт на переработку.

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