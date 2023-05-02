Праздник для трудолюбивых ослов устроили в мексиканском городке

С весёлого шествия ряженых ослов начался первомайский праздник в мексиканском городе Отумба. Этот день здесь посвящают..
Дата загрузки: 2023-05-03
На глазах сотен зрителей ушастые трудяги играют в поло. Тем временем ослиц готовят к конкурсу красоты. Праздник – это не только веселье. Он напоминает о том, что даже ослам нужна забота.
[зрительница]:
«Мы должны сохранить этот вид (животных), нам надо беречь ослов. Их ещё довольно много, и им приходится много работать».
Впрочем, некоторые считают, что как раз работы ослам теперь и не хватает.
[зритель]:
«(Ослов становится) всё меньше. Фермеры теперь реже их используют, поскольку машины взяли верх. Но осёл – упрямое животное, так что он справится и с этим».
День трудолюбивого осла отмечают в Отумбе почти 60 лет. А сам город существует с XVI века. Ослы с давних времён помогали местным жителям перевозить товары, поэтому здесь процветала торговля. Весёлый праздник – это способ отблагодарить животных.
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