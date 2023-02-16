У Дианы Гордон сломалась машина. Денег на ремонт не было и приходилось пешком ходить на работу. В одну сторону – примерно пять километров. Но однажды с ней произошёл случай, который изменил ситуацию.
21 января 2023 года Диана, как обычно, шла с работы и решила перекусить на автозаправке. При входе лежал свёрток. «Я посмотрела на землю и обнаружила полиэтиленовый пакет с деньгами», – рассказала женщина. «Это мне не принадлежит, я должна вызвать полицию», – подумала она.
Полицейские американского штата Мичиган быстро нашли владельцев пакета. «Там были свадебные именные карточки, и мы смогли вернуть деньги хозяевам», – рассказал полицейский. Как оказалось, деньги принадлежали супружеской паре, поженившейся в тот день. В пакете было 14 780 долларов.
Полицейский сказал, что восхищается честным поступком Дианы. Жена одного полицейского, узнав, что у женщины нет машины, организовала сбор средств на платформе GoFundMe. Многие люди были тронуты честным поступком Дианы. Собрали 60 000 долларов. 3 февраля Диана получила новый кроссовер в награду за добрый поступок.
Диана говорит, что теперь сможет подвозить коллег и чаще навещать внуков. У неё есть совет для всех: «Если вы найдёте то, что вам не принадлежит, не оставляйте это себе».
Находка на дороге обернулась вознаграждением
У Дианы Гордон сломалась машина. Денег на ремонт не было и приходилось пешком ходить на работу. В одну сторону – примерно пять километров. Но однажды с ней произошёл случай, который изменил ситуацию.