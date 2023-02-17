Знаменитый Кёльнский карнавал приближается к кульминации. Почётный караул стреляет из игрушечных ружей, давая сигнал к веселью...

Знаменитый Кёльнский карнавал приближается к кульминации. Почётный караул стреляет из игрушечных ружей, давая сигнал к веселью.

Этот праздник здесь называют пятым сезоном. Он начинается 11 ноября и заканчивается за полтора месяца до Пасхи. В это время можно чудить и смеяться над другими, в том числе над чиновниками. В городе проходят красочные шествия, маскарады и другие развлекательные мероприятия.

[участница карнавала]:

«Здорово. Всем нравится. Дети и взрослые празднуют вместе. Мы ждали праздника очень долго, а сегодня от души веселимся».

Завершением карнавала станут Розовый понедельник и Жирный вторник. В Кёльне пройдёт грандиозный парад, участники которого будут разбрасывать сладости в толпу зрителей. Потом наступит Пепельная среда, и начнётся Великий пост.

[участник карнавала]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Кёльнский карнавал популярен во всей Германии.

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