Золотая посмертная маска мальчика-короля. Король Тутанхамон был молодым фараоном. С тех пор, как его гробницу впервые..

В Египте отмечают 100 лет со дня обнаружения гробницы Тутанхамона

Золотая посмертная маска мальчика-короля. Король Тутанхамон был молодым фараоном. С тех пор, как его гробницу впервые обнаружили 16 февраля 1923 года, роскошные артефакты внутри очаровывали поколения.

Для многих «Царь Тут» считается высшим символом славы Древнего Египта.

Тутанхамон взошёл на престол в возрасте девяти лет и правил до своей смерти в 18 или 19.

Его могилу нашёл британский египтолог Говард Картер в 1922 году. Последняя камера была открыта 16 февраля 1923 года. В ней находилось мумифицированное тело молодого короля и впечатляющие сокровища.

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Сегодня отмечают столетие со дня обнаружения гробницы возрастом около 3000 лет.

[Мостафа Вазири, глава Высшего совета по древностям Египта]:

«Открытие Тутанхамона 100 лет назад мы празднуем не только в Египте, но и во всём мире. Столетие открытия гробницы мальчика-царя Тутанхамона. Он свёл с ума весь мир нетронутыми предметами, которые нашли в его гробнице».

Внешний гроб Тутанхамона сделан из дерева и позолочен. Рядом были тысячи других сокровищ, нетронутых расхитителями могил.

[Мостафа Вазири, глава Высшего совета по древностям Египта]

«Гробница Тутанхамона – единственная, которую нашли в Долине Царей почти нетронутой. Когда Картер обнаружил гробницу 4 ноября 1922 года, он нашёл 5398 золотых предметов. Сама гробница очень скромная и маленькая по сравнению с остальными».

При этом этого фараона всегда окружала завеса тайны. Учёные до сих пор не знают точно, как он умер. Есть предположение, что причиной стал несчастный случай во время поездки на колеснице.

Компьютерная томография и тесты ДНК показали, что фараон был ослаблен врождёнными болезнями. Скончался он от осложнений, вызванных переломом ноги и малярией. У него также была заячья губа и косолапость, что, вероятно, заставляло его ходить с тростью.

Тутанхамон и его погребальный инвентарь будут выставлены вместе в новом Большом египетском музее в Гизе. Открытие запланировано на этот год.

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