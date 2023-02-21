Жители Турции снова на улицах: случилось ещё одно землетрясение силой 6,4 балла

По меньшей мере, три человека погибли и более 200 пострадали в результате нового землетрясения силой 6,4..
Дата загрузки: 2023-02-22
Бедствие попало в прямой эфир. Репортеры в области Хатай стояли рядом с разрушенным зданием. Затем, когда произошло землетрясение, сигнал был потерян. Позже они снова вышли в эфир, но в воздухе уже стояла пыль.
В Антакье разрушенные здания пострадали ещё больше. Один очевидец рассказал, что во время толчков было сложно устоять на ногах.
[Туркан Аслан Гараколгу, житель Антакьи]:
«Казалось, что земля вот-вот разорвётся. Земля тряслась. Мы очень испугались. Думали, что земля разорвётся».
Жители турецкого города Диярбакыр, приходящие в себя после разрушительных землетрясений начала февраля, снова на улицах. Они собрались у костров и всю ночь боялись возвращаться в дома.
[жительница Диярбакыра]:
«Тот же страх, то же ощущение опасности. Не можем зайти внутрь. Если заходим, не можем оставаться. Мы не знаем, что делать. Пусть Бог над нами сжалится».
[жительница Диярбакыра]:
«Когда случилось первое землетрясение, шёл дождь. Мы бродили по улицам и не могли найти себе места, не было даже одеяла, чтобы погреться. Мы были вынуждены вернуться домой. Но из-за новых землетрясений мы не могли оставаться внутри».
За последние две недели в регионе происходили афтершоки. Но землетрясение в понедельник стало самым сильным с 6 февраля. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, его эпицентр находился недалеко от южного турецкого города Антакья, а очаг залегал на глубине всего 10 километров. При этом толчки ощущались в Сирии, Египте и Ливане.
Точное число погибших в Турции и Сирии после серии мощнейших землетрясений начала февраля пока не установили. Но подтверждённых жертв уже более 46 тысяч. И цифра вырастет, поскольку многие числятся пропавшими без вести.
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