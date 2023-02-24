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Телеканал NTD

Еврокомиссия запретила TikTok на корпоративных телефонах сотрудников

Еврокомиссия запретила TikTok на корпоративных телефонах сотрудников

Еврокомиссия запретила устанавливать на корпоративные телефоны своих сотрудников китайское приложение TikTok. Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил,..

Дата загрузки: 2023-02-26

Еврокомиссия запретила TikTok на корпоративных телефонах сотрудников
Еврокомиссия запретила устанавливать на корпоративные телефоны своих сотрудников китайское приложение TikTok. Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил, что причиной стало беспокойство о безопасности в сети.

[Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку]:
«Как и многие другие структуры власти, Еврокомиссия, как вы знаете, и как было с самого начала мандата (фон дер Ляйен), очень серьёзно фокусировалась на кибербезопасности, защищая наших коллег».

При этом Еврокомиссия не уточнила, какие конкретные случаи, связанные с китайской соцсетью коротких видео, стали причиной такого решения.

[Соня Господинова, спикер Еврокомиссии]:
«Мера призвана защитить Комиссию от угроз в области кибербезопасности и действий, которые могут открыть двери для кибератак на корпоративную среду Комиссии».

TikTok заявил, что разочарован решением Еврокомиссии, и что оно было «ошибочно и основано на фундаментальных заблуждениях».

Напомним, эту соцсеть рассматривают как шпионскую не только в Европе. В Конгрессе США представители обеих партий обсуждают закон, который вообще запретит TikTok работу в Соединённых Штатах. Он охватит и другие приложения, которые находятся под контролем коммунистической партии Китая.
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