Еврокомиссия запретила TikTok на корпоративных телефонах сотрудников

Еврокомиссия запретила устанавливать на корпоративные телефоны своих сотрудников китайское приложение TikTok. Еврокомиссар по внутреннему рынку отметил,..
Дата загрузки: 2023-02-26
[Тьерри Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку]:
«Как и многие другие структуры власти, Еврокомиссия, как вы знаете, и как было с самого начала мандата (фон дер Ляйен), очень серьёзно фокусировалась на кибербезопасности, защищая наших коллег».
При этом Еврокомиссия не уточнила, какие конкретные случаи, связанные с китайской соцсетью коротких видео, стали причиной такого решения.
[Соня Господинова, спикер Еврокомиссии]:
«Мера призвана защитить Комиссию от угроз в области кибербезопасности и действий, которые могут открыть двери для кибератак на корпоративную среду Комиссии».
TikTok заявил, что разочарован решением Еврокомиссии, и что оно было «ошибочно и основано на фундаментальных заблуждениях».
Напомним, эту соцсеть рассматривают как шпионскую не только в Европе. В Конгрессе США представители обеих партий обсуждают закон, который вообще запретит TikTok работу в Соединённых Штатах. Он охватит и другие приложения, которые находятся под контролем коммунистической партии Китая.
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