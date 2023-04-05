Австралия запретила TikTok на гаджетах федеральных служащих

Австралия с 4 апреля запретила приложение TikTok на всех устройствах федеральных служащих. Причиной стало беспокойство о..

Австралия с 4 апреля запретила приложение TikTok на всех устройствах федеральных служащих. Причиной стало беспокойство о безопасности чувствительных правительственных данных.

Канберра присоединилась к немалому списку западных стран, которые пошли на такой же шаг в отношении китайского приложения коротких видео.

Есть опасения, что Китай может использовать пекинскую компанию, принадлежащую ByteDance, чтобы собирать данные пользователей в своих политических целях, подрывая кибербезопасность Запада.

[Кэти Галлахер, министр финансов Австралии]:

«Мы всегда ясно говорим людям, что они должны знать о рисках, связанных с конкретными приложениями, социальными сетями и так далее. На правительственных веб-сайтах, таких как e-Safety, есть много информации об этом. Но мы приняли решение о запрете для правительственных устройств на основе рекомендаций от служб безопасности».

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Китай – крупнейший торговый партнёр Австралии. Запрет может ухудшить отношения между властями двух стран, которые немного улучшились после того, как в мае прошлого года кресло премьера занял лейборист Энтони Албаниз.

На сегодняшний день все члены разведывательного альянса «Пять глаз» ввели запреты на TikTok. Это США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия. Подобные правила также приняли во Франции, Бельгии и в Еврокомиссии.

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