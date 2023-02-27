Британские компании начали переходить на четырёхдневный рабочий день

Четыре рабочих дня вместо пяти – такова новая реальность в этой лондонской компании. Королевское общество биологии..
Дата загрузки: 2023-02-28
Проект оказался настолько успешным, что сокращённую рабочую неделю решили сохранить 92% компаний, которые участвовали в эксперименте.
В целом участников было около 60. Из них 56 сохранили четырёхдневную неделю, в том числе 18 сделали правило постоянным.
[Марк Даунс, глава Королевского общества биологии]:
«Мы видим, что в период испытаний на больничный уходили реже. Раньше в среднем отпуск по болезни брали на 4-5 дней в год. Теперь показатель составляет меньше двух дней. Это существенная разница».
При четырёхдневной рабочей неделе сотрудники по вечерам задерживаются дольше обычного, чтобы восполнить потерянное время. Но в итоге получают дополнительный выходной.
[Тесса Гибсон, сотрудница]:
«Двухдневные выходные могут быть довольно хаотичными. Очень хорошо получить дополнительный день отдыха. Можно встретиться с друзьями и родственниками в те дни, когда они тоже свободны. И получаешь выходной в рабочую неделю, когда можно закрыть хвосты или просто посвятить время себе».
Исследование показало, что процент увольнений сократился вполовину. При этом 90% сотрудников сказали, что хотят сохранить четырёхдневную рабочую неделю, а 55% отметили, что их производительность повысилась.
Кроме того, уровень выгорания сотрудников сократился на 70%, а уровень стресса – на 40%.
Впрочем, не все поддерживают такой график.
[Джей Ричардс, сооснователь Imagen Insights]:
«Я думаю, что четырёхдневная рабочая неделя в принципе звучит хорошо, но на практике сколько компаний смогут поддерживать благополучие сотрудников, если они отказываются от обычной пятидневной недели и втискивают её в четыре дня?»
Исследование продолжалось с июня прошлого года. В нём приняло участие 2900 работников таких отраслей, как финансовые услуги, информационные технологии, маркетинг и гостиничный бизнес.
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