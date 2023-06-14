Как команда робототехников помогла малышу

Двухлетний Киллиан Джексон не может ходить из-за генетического заболевания. Родители носят его на руках или возят в коляске.



Врач рассказал супругам Тайлер и Крисси Джексон, что есть специальная программа для детей-инвалидов. Её участникам предоставляют модифицированные машинки для катания. Но в городе Фармингтон в штате Миннесота, где живут Джексоны, эта программа не работала, а моторизованная детская инвалидная коляска стоит дорого.



Родители думали, как помочь ребёнку, и искали информацию. Отец мальчика вспомнил, что в его школе была команда, занимающаяся робототехникой. Он позвонил преподавателю группы Спенсеру Элвебаку и спросил, возьмутся ли школьники за создание машины для Киллиана. Тайлеру ответили, что будут рады помочь.

За основу взяли детский автомобиль, установили новое сиденье и пятиточечные ремни безопасности. «Всё, что мы делали для соревнований по робототехнике… было напрямую связано с этой задачей, – рассказал Спенсер. – Школьники занимались программированием, сделали проводку и вообще всю работу». Чтобы мальчику легче было управлять машиной, школьники разработали разнонаправленный джойстик.



«Школьники выделили время, хотя у них напряжённый график, чтобы сделать это для нашего сына. Мы очень благодарны. Теперь ребёнок может исследовать мир, раньше он так не мог», – рассказала мама мальчика. Школьники подарили Киллиану новый автомобиль в декабре 2018 года. Они установили на машину номерной знак и написали его имя.



«Когда сын впервые сел в электрическую инвалидную коляску, это было удивительно. Он мог самостоятельно передвигаться, что казалось чудом. Все участники проекта подбадривали его и были счастливы. Это было здорово», – вспоминает мама мальчика.



Теперь малыш Киллиан может не только передвигаться, но и изучать окружающие его предметы. «На машине он может подъехать к дверной ручке, к выключателю и исследовать их», – рассказал отец мальчика. Благодаря машине малыш стал самостоятельнее и больше узнал об окружающем мире.

Один из членов команды сказал: «Мы не просто выполнили задание, а помогли изменить жизнь ребёнка к лучшему».