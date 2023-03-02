Этот телефон весом более килограмма считается первым в мире. С него Мартин Купер – человек, которому..

Создатель первого мобильного оптимистично смотрит в будущее, но с оговорками

Этот телефон весом более килограмма считается первым в мире. С него Мартин Купер – человек, которому приписывают изобретение первого беспроводного аппарата – сделал первый в мире звонок. Это было в 1973 году.

После этого около десятилетия работали над тем, чтобы вывести на рынок коммерческую версию устройства.

[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:

«В самом начале, 50 лет назад, когда я задумал сотовый телефон, мы создали его и сделали первый телефонный звонок. Я знал, что когда-нибудь мобильный телефон будет у каждого».

94-летний Купер принял участие в крупнейшем в мире шоу беспроводных технологий Mobile World Congress в испанской Барселоне, где ему вручили награду. Он надеется, что мобильные устройства будут совершенствоваться ещё больше, произведя революцию в индустриях образования и здравоохранения.

[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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По мнению изобретателя, телефоны смогут превратиться в сенсоры, которые будут измерять показатели здоровья. Батареи также смогут пополнять энергией, которую вырабатывает тело организма.

При этом Купер признал, что у мобильных технологий есть и тёмная сторона. Они стали угрозой безопасности персональных данных. Также у детей появляется зависимость к социальным сетям и интернету, открывается доступ к вредоносному контенту.

[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:

«У нас больше нет конфиденциальности. Наше правительство должно решить этот вопрос и защитить данные».

Сам изобретатель говорит, что в своём смартфоне только проверяет электронную почту и ищет информацию в Интернете.

[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:

«Есть много вещей, которым я ещё не научился».

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