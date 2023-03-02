Создатель первого мобильного оптимистично смотрит в будущее, но с оговорками

Этот телефон весом более килограмма считается первым в мире. С него Мартин Купер – человек, которому..
Дата загрузки: 2023-03-02
После этого около десятилетия работали над тем, чтобы вывести на рынок коммерческую версию устройства.
[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:
«В самом начале, 50 лет назад, когда я задумал сотовый телефон, мы создали его и сделали первый телефонный звонок. Я знал, что когда-нибудь мобильный телефон будет у каждого».
94-летний Купер принял участие в крупнейшем в мире шоу беспроводных технологий Mobile World Congress в испанской Барселоне, где ему вручили награду. Он надеется, что мобильные устройства будут совершенствоваться ещё больше, произведя революцию в индустриях образования и здравоохранения.
[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:
«Я считаю, что мы только начинаем».
По мнению изобретателя, телефоны смогут превратиться в сенсоры, которые будут измерять показатели здоровья. Батареи также смогут пополнять энергией, которую вырабатывает тело организма.
При этом Купер признал, что у мобильных технологий есть и тёмная сторона. Они стали угрозой безопасности персональных данных. Также у детей появляется зависимость к социальным сетям и интернету, открывается доступ к вредоносному контенту.
[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:
«У нас больше нет конфиденциальности. Наше правительство должно решить этот вопрос и защитить данные».
Сам изобретатель говорит, что в своём смартфоне только проверяет электронную почту и ищет информацию в Интернете.
[Мартин Купер, создатель мобильного телефона]:
«Есть много вещей, которым я ещё не научился».
Короткая ссылка на эту страницу: