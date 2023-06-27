Военные Гондураса берут под контроль тюрьмы страны

Военные берут под контроль тюрьмы в Гондурасе. Распоряжение отдала президент страны Сиомара Кастро. Власти пошли на..

Военные берут под контроль тюрьмы в Гондурасе. Распоряжение отдала президент страны Сиомара Кастро. Власти пошли на такой шаг после беспорядков в женской тюрьме, которые унесли 46 жизней. В пенитенциарных учреждениях страны нередко вспыхивают разборки между бандами, которые борются за контроль над торговлей наркотиками.

[Хосе Коэльо, пресс-секретарь военной полиции Гондураса]:

«Мы используем военные приёмы и тактику. Все делается внезапно, стремительно и, прежде всего, с использованием разведывательных процедур, которые уже отработаны».

Это тюрьма строго режима в городе Тамара. Она рассчитана на 2500 человек, но сейчас здесь содержат 4200 осуждённых.

Военные выводят заключённых из камер, затем обыскивают помещения. Уже обнаружены сотни патронов, десятки пистолетов, автоматов и гранат.

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Одновременно полиция расследует недавнее убийство одиннадцати человек в бильярдной в Чоломе – третьем по величине городе страны. В заведение ворвались вооружённые злоумышленники и открыли огонь. Погибли десять мужчин и женщина.

[Мигель Перес Суасо, комиссар полиции]:

«Мы не исключаем, что это преступление могло быть местью за то, что произошло в женской тюрьме, где в ходе беспорядков погибли более 40 заключённых».

После стрельбы в бильярдной власти ввели комендантский час в Чоломе. Также начались полицейские рейды и аресты. Уже задержан один подозреваемый.

Захват тюрем военными повторил жёсткую тактику соседнего Сальвадора, где также часто вспыхивает насилие в пенитенциарных центрах. Впрочем, жители Гондураса считают, что одного военного контроля недостаточно для решения проблемы.

[Хесус Чавес, житель Тегусигальпы]:

«Нужны новые меры. Прежде всего, надо построить новые тюрьмы. Кроме того, необходимо обучать работающий там персонал».

Президент Гондураса ранее заявляла, что беспорядки в тюрьмах планировались с ведома охранников. Она дала год военной полиции на подготовку нового тюремного персонала.

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