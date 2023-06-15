Как телефон в лесу помогает семье поговорить с умершей родственницей

Посреди леса в нескольких километрах от столицы штата Вашингтон стоит старинный дисковый телефон. Но он не..
Дата загрузки: 2023-06-15
Это скорее спасательный круг, который позволяет говорить вслух слова умершей родственнице.
Бывший военный Кори Дембек установил его в конце 2020 года.
[Кори Дембек, создатель телефона для связи с умершими]:
«Однажды утром я проснулся и спустился вниз, а моя жена выглядела просто потрясённой. Она сказала: «Джоэль умерла». Это была четырёхлетняя дочь нашего друга. Как раз за две недели до этого, они с моей дочерью играли вместе, оделись как Эльза и Анна, и пели. Я просто не мог представить, что чувствовали её родители. Я понял, что сделаю для них такую вещь».
Кори принёс телефон и другие вещи в лес и прикрепил всё к старому кедру.
Теперь, почти три года спустя, семья Джоэль все ещё приходит сюда.
Её мать Эрин говорит, что иногда они устраивают вечеринки с пиццей, а потом идут сюда и приглашают друзей присоединиться.
[Эрин Сильвестр, мама умершей девочки]:
«Да, это отдушина для меня, но в то же время это и напоминание. То, что я не слышу её голоса по другую сторону, может быть очень мучительным. Я обычно прихожу, когда уже не справляюсь. Это для меня как бы последняя мера».
Вся семья Джоэль использует телефон, чтобы поговорить с ней, включая её 12-летнего брата Джейдена.
[Джейден Сильвестр, брат умершей девочки]:
«Я так сильно тебя люблю, и мы все скучаем по тебе, мы все любим тебя. Я знаю, что у Бога есть лучшие планы для тебя на небесах, но я всё равно отдал бы многое, чтобы обнять тебя прямо сейчас».
Идея с телефоном вдохновила и других американцев. Сегодня в стране насчитываются около 50 таких аппаратов для связи с умершими.
[Кори Дембек, создатель телефона для связи с умершими]:
«У каждого, кто установил такой телефон, есть трагическая история. Я очень рад, что что-то настолько простое помогает людям».
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