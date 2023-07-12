Во французских Альпах ищут пропавшего двухлетнего мальчика

Во французских Альпах полиция ищет пропавшего без вести маленького ребёнка. Двухлетний Эмиль исчез из сада его..

Во французских Альпах полиция ищет пропавшего без вести маленького ребёнка. Двухлетний Эмиль исчез из сада его бабушки и дедушки ещё в субботу.

[Марк Шапюи, префект департамента Альпы Верхнего Прованса]:

«Жандармы, пожарные и команды кинологов из департамента Альпы Верхнего Прованса при поддержке соседних департаментов вместе с многочисленными добровольцами по очереди – почти без перерыва – пытаются найти маленького Эмиля. Почти 800 человек последние два дня по очереди ищут ребёнка в радиусе пяти километров вокруг коммуны Ле-Верне, где его в последний раз видели».

Пока нет никаких сведений о том, что могло произойти. В отдалённой горной деревне, откуда пропал Эмиль, живёт всего 20 человек.

Мальчик исчез, когда дедушка и бабушка готовили машину к поездке. В последний раз его видели идущим по улице, где расположен их дом. Это было днём в субботу.

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Поисковым службам помогают около 500 добровольцев. Обыскали все дома в посёлке. Ищут также в окрестных полях и лесах.

Власти Франции опубликовали фото мальчика и открыли горячую линию, куда можно обратиться с любыми сведениями о нём.

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