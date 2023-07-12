Во французских Альпах ищут пропавшего двухлетнего мальчика

Во французских Альпах полиция ищет пропавшего без вести маленького ребёнка. Двухлетний Эмиль исчез из сада его..
Дата загрузки: 2023-07-12
Во французских Альпах полиция ищет пропавшего без вести маленького ребёнка. Двухлетний Эмиль исчез из сада его бабушки и дедушки ещё в субботу.
[Марк Шапюи, префект департамента Альпы Верхнего Прованса]:
«Жандармы, пожарные и команды кинологов из департамента Альпы Верхнего Прованса при поддержке соседних департаментов вместе с многочисленными добровольцами по очереди – почти без перерыва – пытаются найти маленького Эмиля. Почти 800 человек последние два дня по очереди ищут ребёнка в радиусе пяти километров вокруг коммуны Ле-Верне, где его в последний раз видели».
Пока нет никаких сведений о том, что могло произойти. В отдалённой горной деревне, откуда пропал Эмиль, живёт всего 20 человек.
Мальчик исчез, когда дедушка и бабушка готовили машину к поездке. В последний раз его видели идущим по улице, где расположен их дом. Это было днём в субботу.
Поисковым службам помогают около 500 добровольцев. Обыскали все дома в посёлке. Ищут также в окрестных полях и лесах.
Власти Франции опубликовали фото мальчика и открыли горячую линию, куда можно обратиться с любыми сведениями о нём.
Короткая ссылка на эту страницу: