Гигантская картина появилась посреди пустыни в Омане

Море солнечных панелей и маленький мальчик, который словно только что зажёг подключённую к ним лампочку. Гигантскую..
Дата загрузки: 2023-03-21
Море солнечных панелей и маленький мальчик, который словно только что зажёг подключённую к ним лампочку. Гигантскую картину рядом с электростанцией посреди пустыни в Омане создал швейцарско-французский художник Сайпе.
Работа называется «Навстречу хорошим идеям». Размером она сто на сто метров. А поле из солнечных панелей протянулось на шесть километров.
[Сайпе, художник]:
«Это своего рода волшебство. Когда приезжаешь в такое место и видишь панели, которым нет конца и края и которые вырабатывают электричество – для меня это волшебство».
Для этой работы художника пригласило посольство Швейцарии в Омане. Мастер говорит, что решил сделать картину такой огромной из-за больших размеров солнечной электростанции.
[Сайпе, художник]:
«Самой большой проблемой были 40-градусная жара и ветер. Когда рисуешь на песке, ветер очень мешает. К тому же нельзя ходить по картине, поэтому было сложно».
Произведение искусства призвано показать, как важно развивать экологичную энергетику.
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