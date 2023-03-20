Гигантская картина появилась посреди пустыни в Омане

Море солнечных панелей и маленький мальчик, который словно только что зажёг подключённую к ним лампочку. Гигантскую..

Море солнечных панелей и маленький мальчик, который словно только что зажёг подключённую к ним лампочку. Гигантскую картину рядом с электростанцией посреди пустыни в Омане создал швейцарско-французский художник Сайпе.

Работа называется «Навстречу хорошим идеям». Размером она сто на сто метров. А поле из солнечных панелей протянулось на шесть километров.

[Сайпе, художник]:

«Это своего рода волшебство. Когда приезжаешь в такое место и видишь панели, которым нет конца и края и которые вырабатывают электричество – для меня это волшебство».

Для этой работы художника пригласило посольство Швейцарии в Омане. Мастер говорит, что решил сделать картину такой огромной из-за больших размеров солнечной электростанции.

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[Сайпе, художник]:

«Самой большой проблемой были 40-градусная жара и ветер. Когда рисуешь на песке, ветер очень мешает. К тому же нельзя ходить по картине, поэтому было сложно».

Произведение искусства призвано показать, как важно развивать экологичную энергетику.

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