fb pixel
Телеканал NTD

Гаджет для поцелуев на расстоянии изобрели в Китае

Гаджет для поцелуев на расстоянии изобрели в Китае

Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили,..

Дата загрузки: 2023-03-23

Гаджет для поцелуев на расстоянии изобрели в Китае
Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили, что такое немного странное на вид устройство будет популярным среди тех, кто поддерживает отношения на расстоянии. А возникла идея во время тотальной изоляции в ходе пандемии COVID-19.

Устройство использует датчики движения, чтобы скопировать их и отправить на сопряжённый гаджет. Кроме того, роботизированные губы при использовании немного нагреваются.

[Чжао Цзяньбо, основатель стартапа]:
«Мобильные телефоны сегодня позволяют делать звонки и отправлять сообщения. Но они передают информацию только с помощью речи и не могут обеспечивать обратную связь и общение на тактильном уровне».

В Китае гаджет всё популярнее. Компания уже продала более 3000 устройств для удалённых поцелуев и получила более 20 тысяч заказов.

Чтобы использовать устройство, оба человека должны загрузить приложение и приобрести роботизированные губы.

[Цзин Чжиюань, пользователь]:
«У меня есть девушка, она тоже живёт в Пекине, но много путешествует. Мы часто в разлуке. Это устройство может помочь. Например, когда у нас разногласия, оно поможет наладить отношения».

На улицах Пекина видео с гаджетом вызвало у прохожих удивление.

[прохожая]:
«Думаю, это не поможет, и странно покупать подобные вещи. Они не могут решить проблему отношений на расстоянии».

[прохожие]:
«Думаю, зачем такое? К этому можно пристраститься. Немного неловко. Другого человека поцеловать можно, но зачем целовать это?»

[прохожий]:
«Если взять это устройство, выйти на улицу и начать другим о нём рассказывать, то это странно. Но, думаю, не проблема при личном использовании».

Идея целоваться на расстоянии не нова. Так, в 2011 году исследователи в Токио изобрели «машину передачи поцелуев». А в 2016-м в Малайзии представили аналогичный гаджет под названием «Киссинджер».
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...