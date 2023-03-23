Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили,..

Гаджет для поцелуев на расстоянии изобрели в Китае

Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили, что такое немного странное на вид устройство будет популярным среди тех, кто поддерживает отношения на расстоянии. А возникла идея во время тотальной изоляции в ходе пандемии COVID-19.

Устройство использует датчики движения, чтобы скопировать их и отправить на сопряжённый гаджет. Кроме того, роботизированные губы при использовании немного нагреваются.

[Чжао Цзяньбо, основатель стартапа]:

«Мобильные телефоны сегодня позволяют делать звонки и отправлять сообщения. Но они передают информацию только с помощью речи и не могут обеспечивать обратную связь и общение на тактильном уровне».

В Китае гаджет всё популярнее. Компания уже продала более 3000 устройств для удалённых поцелуев и получила более 20 тысяч заказов.

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Чтобы использовать устройство, оба человека должны загрузить приложение и приобрести роботизированные губы.

[Цзин Чжиюань, пользователь]:

«У меня есть девушка, она тоже живёт в Пекине, но много путешествует. Мы часто в разлуке. Это устройство может помочь. Например, когда у нас разногласия, оно поможет наладить отношения».

На улицах Пекина видео с гаджетом вызвало у прохожих удивление.

[прохожая]:

«Думаю, это не поможет, и странно покупать подобные вещи. Они не могут решить проблему отношений на расстоянии». [прохожие]:

«Думаю, зачем такое? К этому можно пристраститься. Немного неловко. Другого человека поцеловать можно, но зачем целовать это?» [прохожий]:

«Если взять это устройство, выйти на улицу и начать другим о нём рассказывать, то это странно. Но, думаю, не проблема при личном использовании».

Идея целоваться на расстоянии не нова. Так, в 2011 году исследователи в Токио изобрели «машину передачи поцелуев». А в 2016-м в Малайзии представили аналогичный гаджет под названием «Киссинджер».

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