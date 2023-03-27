Ливан проснулся в разных часовых поясах. Правительство в последний момент решило на месяц отложить переход на..

Ливан проснулся в разных часовых поясах. Правительство в последний момент решило на месяц отложить переход на летнее время. В итоге произошла путаница. Некоторые предприятия, организации и учреждения оставили зимнее время, а некоторые перешли на летнее.

Ливанцы оказались в сложном положении: теперь графики работы и учёбы следуют разным часовым поясам.

Согласно решению исполняющего обязанности премьер-министра, часы в стране переведут лишь 20 апреля. Причину отсрочки не назвали. Есть предположения, что вопрос имеет религиозную подоплёку.

Мусульмане говорят, что отсрочка позволит им разговляться на час раньше в священный месяц Рамадан: не в семь, а в шесть вечера.

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При этом крупнейшая христианская церковь Ливана объявила, что не будет следовать этому решению, а уже перешла на летнее время одновременно с большинством европейских стран.

Частные компании и СМИ, в том числе два основных новостных канала Ливана объявили, что также перешли на летнее время в субботу вечером.

Другие пытались адаптироваться. Ливанская национальная авиакомпания Middle East Airlines заявила, что время переводить не будет, однако скорректирует время рейсов, чтобы оно соответствовало международному расписанию.

[Мохамед аль-Араб, житель Бейрута]:

«Самое лучшее – это носить одни часы на правой руке с новым временем, а другие – на левой со старым. Если меня будут спрашивать время, я буду уточнять, какое их интересует: новое или старое». [Фаур Фаур, житель Бейрута]:

«Вчера мы были на вечеринке и посмотрели на наши телефоны. Один показывал 1:20 ночи, а второй – 2:20 ночи. Мы подумали: что происходит? Может, немного перебрали. Мы даже сделали фото, чтобы проверить позже. Сейчас я смотрю и вижу, что время разное. Это странный исторический момент, который в будущем мы будем вспоминать со смехом».

В последнее время Ливан охватили протесты из-за тяжёлой экономической ситуации и высокой инфляции.

МВФ выделил стране кредит в размере трёх миллиардов долларов. Однако Ливан обвиняют в том, что он медленно проводит реформы.

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