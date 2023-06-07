Дым от лесных пожаров угрожает людям в крупных городах Канады

Дым от лесных пожаров распространился на канадские мегаполисы Оттаву и Торонто. Министерство окружающей среды выпустило предупреждение..

Дым от лесных пожаров распространился на канадские мегаполисы Оттаву и Торонто. Министерство окружающей среды выпустило предупреждение о плохом качестве воздуха. Людям советуют как можно меньше времени быть на улице. А тем, у кого заболевания органов дыхания, рекомендуют вообще не выходить из дома.

По мнению врачей, опасность для здоровья людей серьёзная.

[Кортни Ховард, врач скорой помощи]:

«(Дым) не только вызывает раздражение дыхательных путей, но и проникает в кровь человека». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Больше всего рискуют бездомные, которые много времени проводят на улице».

В этом году Канада готовится к наихудшей ситуации с лесными пожарами за всю историю наблюдений. Сейчас леса горят почти во всех провинциях. Больше всего возгораний в Альберте, Квебеке и Новой Шотландии. В общей сложности зафиксировано более 400 пожаров, половина из них вышла из-под контроля.

Нынешний сезон пожаров в Канаде начался очень рано. Причиной стала тёплая и сухая погода. Сейчас уже выгорела территория в 33 тысячи квадратных километров. Это в 13 раз больше среднего показателя, который фиксировали последние десять лет.

Из-за пожаров в Канаде эвакуировались десятки тысяч людей. Также в стране сократили добычу нефти и газа. Дым от огня загрязнил воздух даже в Соединённых Штатах

Пожары помогают тушить военнослужащие Канады, а также пожарные из Австралии, Новой Зеландии и США.

Между тем синоптики прогнозируют сухое и жаркое лето. А это значит, что высокая пожароопасность сохранится до осени.

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