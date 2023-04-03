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Президент Тайваня совершила визиты к последним двум союзникам в Центральной Америке

Президент Тайваня совершила визиты к последним двум союзникам в Центральной Америке

Президент Тайваня завершает официальные визиты в Центральную Америку, где у страны осталось два союзника. Это Белиз..

Дата загрузки: 2023-04-03

Президент Тайваня совершила визиты к последним двум союзникам в Центральной Америке
Президент Тайваня завершает официальные визиты в Центральную Америку, где у страны осталось два союзника. Это Белиз и Гватемала. Ранее Гондурас разорвал дипломатические отношения с частично признанным островным государством в пользу Пекина.

Сначала Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк в качестве транзитной остановки. Там она поучаствовала в нескольких мероприятиях, включая приём в Гудзоновском институте. Затем направилась в Гватемалу, где провела три дня. Там она предложила дальнейшее сотрудничество президенту Алехандро Джамматтеи.

Во время экскурсии по больнице, построенной с помощью тайваньских инвестиций, она призвала проявлять солидарность с её страной.

[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:
«Тайвань будет продолжать оказывать помощь в долгосрочном развитии и поддерживать свои дипломатические связи. Мы не прекратим сотрудничество с демократическими партнёрами».

[Алехандро Джамматтеи, президент Гватемалы]:
«Я благодарю за кооперацию, которая превращается в инфраструктурные проекты и обмен в сферах промышленности, науки и исследований и, как следствие, – в развитие Гватемалы».

В воскресенье вечером Цай Инвэнь прибыла в Белиз. Там запланированы встречи с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами.

Коммунистические власти Китая не признают независимость Тайваня, считая его мятежной провинцией КНР. Остров вынужден удерживать оставшихся союзников не только в Латинской Америке, но и по всему миру. Особенно учитывая, что Пекин отказывается поддерживать дипломатические отношения с теми странами, которые установили дипсвязи с Тайванем.

При этом остров живёт в постоянном страхе вторжения. Китай неоднократно намекал на то, что может захватить Тайвань силой. В последнее время военная активность Пекина в регионе постоянно усиливалась.
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