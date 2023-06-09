Кенийские школьники путешествуют в гарнитурах виртуальной реальности

Эти кенийские школьники путешествуют, не выходя из класса. Сейчас они узнают о том, как пластик загрязняет..

Эти кенийские школьники путешествуют, не выходя из класса. Сейчас они узнают о том, как пластик загрязняет планету. Побывать в разных уголках мира им помогают гарнитуры виртуальной реальности. Урок проходит в школе в Найроби.

Детям в африканской стране трудно представить океан с плавающим мусором. Оплатить им настоящую экскурсию родители не могут. А виртуальное путешествие позволяет увидеть, как морские черепахи съедают полиэтиленовые пакеты или как пластиковые отходы превращаются в микропластик.

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[Руни Одхиамбо, школьница]:«Раньше я пользовалась пластиковыми бутылками, а потом просто выбрасывала их, не задумываясь. Теперь я не покупаю лимонад или воду в пластиковых бутылках. Я выбираю стеклянные».

Уроки с виртуальными путешествиями организует кенийская компания.

[Нджери Ндонга, директор компании Ukwenza VR]:«Одно дело сказать: «Не выбрасывайте мусор». Но совсем другое дело понять, что выброшенная пластиковая бутылка попадёт в Индийский океан и повредит морским обитателям, а затем и человеку, который захочет съесть рыбу, в которой есть микропластик».

Школьникам рассказывают о раздельном сборе мусора и о том, что нельзя выбрасывать отходы где угодно.

[Энн Нджин, специалист по образованию]:«Виртуальная реальность помогает детям получить правильные эмоции. Это очень эффективно. Во время таких проектов рождаются дискуссии и начинается сотрудничество».

С помощью виртуальных путешествий школьников знакомят и с другими проблемами экологии.

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