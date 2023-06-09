Кенийские школьники путешествуют в гарнитурах виртуальной реальности

Эти кенийские школьники путешествуют, не выходя из класса. Сейчас они узнают о том, как пластик загрязняет..
Дата загрузки: 2023-06-09
Детям в африканской стране трудно представить океан с плавающим мусором. Оплатить им настоящую экскурсию родители не могут. А виртуальное путешествие позволяет увидеть, как морские черепахи съедают полиэтиленовые пакеты или как пластиковые отходы превращаются в микропластик.[Руни Одхиамбо, школьница]:
«Раньше я пользовалась пластиковыми бутылками, а потом просто выбрасывала их, не задумываясь. Теперь я не покупаю лимонад или воду в пластиковых бутылках. Я выбираю стеклянные».
Уроки с виртуальными путешествиями организует кенийская компания.[Нджери Ндонга, директор компании Ukwenza VR]:
«Одно дело сказать: «Не выбрасывайте мусор». Но совсем другое дело понять, что выброшенная пластиковая бутылка попадёт в Индийский океан и повредит морским обитателям, а затем и человеку, который захочет съесть рыбу, в которой есть микропластик».
Школьникам рассказывают о раздельном сборе мусора и о том, что нельзя выбрасывать отходы где угодно.[Энн Нджин, специалист по образованию]:
«Виртуальная реальность помогает детям получить правильные эмоции. Это очень эффективно. Во время таких проектов рождаются дискуссии и начинается сотрудничество».
С помощью виртуальных путешествий школьников знакомят и с другими проблемами экологии.
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