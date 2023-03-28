Берлин движется в сторону безналичного рассчёта

В этом фуд-корте в центре Берлина нет ни шницелей, ни колбасок, ни квашеной капусты. Зато в..

В этом фуд-корте в центре Берлина нет ни шницелей, ни колбасок, ни квашеной капусты. Зато в 22-х заведениях предлагают еду со всего мира.

Центр под названием Manifesto впервые открылся в Праге в 2018 году. Это его второе издание. Оно начало работать в конце января.

[Мартин Барри, владелец Manifesto в Берлине]:

«Это уличная еда. Всё живо и динамично. Но одновременно мы попытались добавить изысканности. Еду подают на стеклянной посуде».

Тут можно попробовать настоящую китайскую лапшу, корейскую жареную курицу и сирийский хумус. Но чего здесь не найти, так это заведений, где принимают наличные деньги. Расплатиться можно только картой или телефоном. Для немецкой столицы это нечто новое.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По данным Центрального банка Германии, бумажные деньги – по-прежнему наиболее популярный вид оплаты в Германии, в частности в Берлине.

Однако это меняется. Если в 2017 наличными расплачивалось 74% немцев, то в 2021 – уже 58. Для сравнения, в Великобритании этот показатель равен 15%.

Многие рестораны в Берлине по-прежнему отказываются принимать платежи картой или мобильным телефоном. Однако опросы показывают, что многие жители города давно готовы переходить на оплаты онлайн.

Впрочем, с таким подходом тоже могут возникнуть неудобства.

[жительница Берлина]:

«С одной стороны это хорошо. Но с другой есть одна проблема – как оставлять чаевые?» [житель Берлина]:

«Думаю, более практично платить безналичным рассчётом, поскольку так можно пользоваться всеми деньгами. Но также часто я не могу заплатить из-за того, что принимают только наличные».

Также возникает проблема и с маленькими детьми, которые ещё не умеют расплачиваться картой.

Короткая ссылка на эту страницу: