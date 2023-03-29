Водонепроницаемые, противоударные и устойчивые к воздействию электромагнитных полей. Эти часы швейцарского бренда International Watch Company –..

Часы за $4 млн представили на выставке в Женеве

Водонепроницаемые, противоударные и устойчивые к воздействию электромагнитных полей. Эти часы швейцарского бренда International Watch Company – усовершенствованная версия модели 70-х годов, которую до сих пор охотно покупают коллекционеры. Новинку представили на престижной выставке «Часы и чудеса» в Женеве.

В этом году большинство экспонатов – пример изящества и тонкого дизайна. К тому же мастера позволили себе поиграть с оттенками разных цветов.

[Жанфранко Ритшель, эксперт]:

«В прошлые годы влияние моды было сильным. Десять лет назад все использовали синий цвет. Несколько лет назад в моде был зелёный. Все использовали его. Но в этом году нет доминирующего цвета».

Самой дорогой на выставке стала новая модель бренда Patek Philippe («Патек Филипп»). Цена превышает четыре миллиона 200 тысяч долларов.

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Ещё одна изюминка – часы швейцарской компании Jaeger-LeCoultre («Жэжэр-Лёкультр»). Культовую модель с переворачивающимся корпусом оснастили турбийоном. Это устройство частично компенсирует притяжение Земли и тем самым увеличивает точность хода механических часов.

Часы сделаны из 18-каратного розового золота. Всего будет выпущено 50 экземпляров. Цена каждого – 140 тысяч долларов без учёта НДС. Также выпустят более простые версии стоимостью 21 тысяча и 35 тысяч долларов.

А эти часы мануфактуры Chopard («Шопар») на 80% сделаны из переработанного металла. Но они всё равно остаются аксессуаром класса люкс.

Эксперты отмечают, что, несмотря на кризис в мировой экономике, рынок дорогих часов переживает бум. По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в прошлом году экспорт швейцарских часов вырос на 11% по сравнению с предыдущим.

[Жанфранко Ритшель, эксперт]:

«СМИ говорят об инфляции и экономическом кризисе, но дела в часовой индустрии идут очень хорошо. 2022 год стал рекордным. Швейцарская часовая промышленность ещё не экспортировала так много часов. И первые месяцы этого года тоже позитивные». [Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент компании Chopard]:

«Удивительно, но часовая индустрия преуспевает. Возможно, потому что люди по-прежнему хотят получать немного радости. Конечно, для некоторых часы – это инвестиция или предмет коллекционирования».

Организаторы ожидают, что выставку в Женеве посетят 30 тысяч человек.

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