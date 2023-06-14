Белые носороги снова поселились в нацпарке «Гарамба» в ДР Конго

Белые носороги вновь появились в Национальном парке «Гарамба» в Демократической Республике Конго. Это один из старейших..

Белые носороги вновь появились в Национальном парке «Гарамба» в Демократической Республике Конго. Это один из старейших нацпарков в Африке. Животных доставили по воздуху из ЮАР. Они жили в частном заповеднике в провинции Квазулу-Натал.

Всего в «Гарамбе» поселились 16 носорогов южного подвида. Они помогут восстановить баланс местной экосистемы. Раньше в национальном парке жили северные белые носороги. Они немного крупнее южных собратьев.

85 лет назад здесь насчитывалось 100 северных белых носорогов. К 1963 году их было уже 1200. Затем браконьеры убили большинство животных. В 70-х годах правительство взяло нацпарк под контроль, и носорогов стало 500.

Потом их численность снова стала падать. Животных нещадно истребляли в период Второй конголезской войны. После этого популяцию восстановить не удалось.

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16 лет назад браконьеры убили последнего северного белого носорога, жившего в дикой природе. В неволе остались только две самки этого подвида. Так что восстановить баланс экосистемы в нацпарке «Гарамба» можно только с помощью южных белых носорогов.

[Кестер Викери, специалист по перемещению диких животных]:

«Мы очень рады, что появится новый ареал, где будут обитать носороги. Надеемся, это сыграет хорошую роль для животных, и через 20 лет в «Гарамбе» в ДРК будет большая популяция белых носорогов. Это хорошо не только для парка и его экосистемы, но и для всех людей в стране».

Когда-то южный белый носорог также чуть не исчез с лица земли. Этот подвид открыли в конце XIX века, а через 35 лет объявили вымершим. Но позже обнаружили популяцию этих животных на территории современной провинции Квазулу-Натал. Вскоре их взяли под охрану, что помогло спасти подвид.

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