Белые носороги снова поселились в нацпарке «Гарамба» в ДР Конго

Белые носороги вновь появились в Национальном парке «Гарамба» в Демократической Республике Конго. Это один из старейших..
Дата загрузки: 2023-06-14
Всего в «Гарамбе» поселились 16 носорогов южного подвида. Они помогут восстановить баланс местной экосистемы. Раньше в национальном парке жили северные белые носороги. Они немного крупнее южных собратьев.
85 лет назад здесь насчитывалось 100 северных белых носорогов. К 1963 году их было уже 1200. Затем браконьеры убили большинство животных. В 70-х годах правительство взяло нацпарк под контроль, и носорогов стало 500.
Потом их численность снова стала падать. Животных нещадно истребляли в период Второй конголезской войны. После этого популяцию восстановить не удалось.
16 лет назад браконьеры убили последнего северного белого носорога, жившего в дикой природе. В неволе остались только две самки этого подвида. Так что восстановить баланс экосистемы в нацпарке «Гарамба» можно только с помощью южных белых носорогов.
[Кестер Викери, специалист по перемещению диких животных]:
«Мы очень рады, что появится новый ареал, где будут обитать носороги. Надеемся, это сыграет хорошую роль для животных, и через 20 лет в «Гарамбе» в ДРК будет большая популяция белых носорогов. Это хорошо не только для парка и его экосистемы, но и для всех людей в стране».
Когда-то южный белый носорог также чуть не исчез с лица земли. Этот подвид открыли в конце XIX века, а через 35 лет объявили вымершим. Но позже обнаружили популяцию этих животных на территории современной провинции Квазулу-Натал. Вскоре их взяли под охрану, что помогло спасти подвид.
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