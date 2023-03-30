Волны «сделано в Германии» появились на Гавайях

Гавайский остров Оаху, родина сёрфинга, теперь может предложить новый опыт катания на волнах. Причём с пометкой..

Гавайский остров Оаху, родина сёрфинга, теперь может предложить новый опыт катания на волнах. Причём с пометкой «сделано в Германии».

Здесь открыли самый большой в мире бассейн с волнами для сёрфинга. Построили его совместно с немецкой компанией Citywave.

Ширина волны достигает 30 метров.

Бассейн строили два года. Потратили около 40 миллионов евро.

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Глава компании отмечает, что владеет патентом на такой тип волн. Его вдохновило известное место для сёрфинга на реке Айсбах в Мюнхене.

[Райнер Климашевски, глава Citywave]:

«Давным-давно, когда я приехал в Мюнхен учиться, мы ежедневно встречались на реке, чтобы заняться сёрфингом. И у меня родилась идея разработать технологию, чтобы такие волны можно было создавать где угодно».

Река Айсбах также рукотворная. Волна на ней создаётся благодаря перепадам высот и валунам. В этом же бассейне волну поднимают специальные турбины.

При этом некоторые мюнхенские сёрферы скептически относятся к необходимости искусственных волн на Гавайях.

[Патриция Крок, сёрфер]:

«Мне кажется, бессмысленно заниматься сёрфингом на идеальной волне, если рядом есть океан. На Гавайях можно найти особенно удивительные волны. Мне было бы немного грустно, если бы я поехала туда, но занималась сёрфингом не в океане, а в бассейне».

Впрочем, такой бассейн всё же имеет смысл. Например, не все готовы учиться сёрфингу сразу на океанических волнах. Кроме того, этот вид спорта стал олимпийской дисциплиной. А это означает, что всё больше профессионалов будут искать место для занятий вдали от людных пляжей.

Препятствием может стать только цена. Так, за 45-минутную тренировку в таком бассейне придётся заплатить 140 долларов. Скорее всего, многие сёрферы предпочтут реку Айсбах. Она хоть и далеко от гавайских волн, но, по крайней мере, бесплатная.

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