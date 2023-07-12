Жители Вермонта в США приходят в себя после катастрофического наводнения

В штате Вермонт на северо-востоке США оценивают ущерб после катастрофического наводнения, вызванного несколькими днями проливных дождей...
Дата загрузки: 2023-07-12
Это столица штата – город Монтпилиер. Вода перекрыла много дорог, ведущих из города. В центре также пострадало много зданий и магазинов.
[Алексис Эбтс, жительница Монтпилиера]:
«Это было ужасно. Мы были в шоке, добравшись домой. Мы живём на том холме. Пока мы на него поднимались, река несла вниз огромные брёвна. Это было…»
[Джесс Ридер, житель Монтпилиера]:
«Я к такому не привык, поскольку не здешний. Я из Нью-Йорка, там такое бывает редко. Для меня это новые впечатления».
Местные жители говорят, что потрясены тем, насколько быстро поднималась вода.
[Салика Садек, жительница Монтпилиера]:
«К счастью, кто-то постучал в нашу дверь и сказал, что нам нужно переставить машину. У нас было время, чтобы перепарковать её снаружи. А потом, приехав в центр, мы поняли, что воды здесь было по сюда. Просто безумие. Я такого раньше не видела».
Владельцы магазинов оценивают ущерб внутри. Общие потери от бедствия в городе превышают 750 миллионов долларов.
[Синдра Конисон, владелица магазина с товарами для животных]:
«Я плачу. Весь мой магазин вверх дном. Холодильники валяются. Товар, который был примерно в метре над землёй, теперь на полу. Тот, который был выше – в порядке. Маленькие холодильники перевёрнуты. Всё разрушено».
Власти штата назвали наводнение самым сильным со времён урагана «Айрин» в 2011 году.
На большей части северо-востока США, включая районы Нью-Йорка, Массачусетса и Коннектикута, за последние несколько дней уже выпало 200 миллиметров осадков.
Между тем, в Калифорнии установилась палящая жара. В ближайшие дни в пустынных районах штата температура воздуха может подняться до 49 градусов по Цельсию.
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