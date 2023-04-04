Сальвадорцев перед Пасхой бьют плетьми

Получить порку и покаяться в грехах. За этим сюда приезжают из разных городов Сальвадора. Так в..

Получить порку и покаяться в грехах. За этим сюда приезжают из разных городов Сальвадора. Так в Техистепеке из года в год готовятся к Пасхе.

После утренней службы на улицу выбегают тальчигины. Это актёры в красных костюмах, играющие роль дьявола. Они избивают людей плетьми, чтобы те очистились от грехов. Никто не жалуется, а некоторые сами охотно подставляют ноги под удары.

[туристка из Бельгии]:

«Очень приятно видеть всех людей вместе и наслаждаться этой традицией. И вся эта процедура очень забавная».

Впрочем, у обычая есть и более глубокий смысл.

[Ксавье Сальгеро, тальчигин]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году католическую Пасху будут отмечать 9 апреля. Праздник посвящён воскресению Иисуса Христа. Каждый год дата праздника меняется. Её исчисляют по лунно-солнечному календарю.

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