fb pixel
Телеканал NTD

Сальвадорцев перед Пасхой бьют плетьми

Сальвадорцев перед Пасхой бьют плетьми

Получить порку и покаяться в грехах. За этим сюда приезжают из разных городов Сальвадора. Так в..

Дата загрузки: 2023-04-04

Сальвадорцев перед Пасхой бьют плетьми
Получить порку и покаяться в грехах. За этим сюда приезжают из разных городов Сальвадора. Так в Техистепеке из года в год готовятся к Пасхе.

После утренней службы на улицу выбегают тальчигины. Это актёры в красных костюмах, играющие роль дьявола. Они избивают людей плетьми, чтобы те очистились от грехов. Никто не жалуется, а некоторые сами охотно подставляют ноги под удары.

[туристка из Бельгии]:
«Очень приятно видеть всех людей вместе и наслаждаться этой традицией. И вся эта процедура очень забавная».

Впрочем, у обычая есть и более глубокий смысл.

[Ксавье Сальгеро, тальчигин]:

«Это напоминание о том, что Ииисус провёл 40 дней в пустыне, где его искушал дьявол. То есть это символизирует борьбу добра со злом и то, что Иисус всегда побеждает демона».

В этом году католическую Пасху будут отмечать 9 апреля. Праздник посвящён воскресению Иисуса Христа. Каждый год дата праздника меняется. Её исчисляют по лунно-солнечному календарю.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...