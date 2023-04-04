В Швеции дошкольников учат прямо в лесу

Этим маленьким туристам всего по три года. Они приходят в лес на уроки. Последние полтора месяца..

Этим маленьким туристам всего по три года. Они приходят в лес на уроки. Последние полтора месяца дети узнают всё об огне, и часть обучения проходит на открытом воздухе рядом со шведским городом Ханден.

Малыши участвуют в программе под названием «Лесная школа». На природе они используют все пять органов чувств. По мнению учителей, это намного эффективнее занятий в классе.

[Эмма Викинг, учительница]:

«Так легче понять, что такое огонь, как его разжечь, что нужно для этого. (Мы объясняем,) что нужен кислород, а без него огонь погаснет».

Детям показывают, как нарубить щепочек и как правильно их разложить. Потом учительница разжигает костёр и готовит походное блюдо. В этот раз в меню – блинчики. Каждому достаётся по блину, а последний делят на всех. Так детей учат считать.

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[Эмма Викинг, учительница]:

«Детей проще обучать наглядно. Поэтому я считаю детей, а потом делю блин».

Занятия в лесу помогают детям стать самостоятельнее. Они также учатся заботиться не только о себе, но и друг о друге.

[Эмма Викинг, учительница]:

«Для них полезно научиться обращаться со своими вещами. Они гордятся, что могут нести рюкзак, могут его открыть и достать бутылку с водой, если хотят пить. У них также есть возможность понять, когда им холодно или жарко, когда нужно снять варежки».

По мнению экспертов, занятия на природе повышают концентрацию внимания.

[Андерс Щепанский, сотрудник Линчёпингского университета]:

«Уровень кортизола снижается, уровень серотонина повышается. Кортизол – это гормон стресса, и если оказаться среди зелени или у воды, уровень стресса снизится, а концентрация повысится, будет легче сосредоточиться».

«Лесные школы» открылись в Швеции более 35 лет назад. Сейчас программа действует в 200 учебных заведениях страны. В ней участвуют дети от двух до семи лет. В плохую погоду занятия проходят в помещении.

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