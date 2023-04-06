Президент Тайваня встретилась со спикером Палаты представителей Конгресса США

Историческая встреча в Калифорнии. Президента Тайваня Цай Инвэнь принимает спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти. Это..
Дата загрузки: 2023-04-06
Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. В последнее время он неоднократно давал понять, что может попытаться захватить самопровозглашённое демократическое государство силой.
Цай Инвэнь обсудила с Маккарти взаимную поддержку. Она также процитировала Рейгана, который говорил, что «для сохранения мира нужно быть сильными».
[Цай Инвэнь, президент Тайваня]:
«Присутствие и непоколебимая поддержка законодателей убеждают народ Тайваня в том, что мы не изолированы. И мы не одиноки. Однако не секрет, что сегодня мир, который мы поддерживали, и демократия, над созданием которой мы упорно трудились, сталкиваются с беспрецедентными проблемами».
[Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей]:
«Я верю, что наша связь сейчас крепче, чем когда-либо в моей жизни. Мы выполним свои обязательства и подтвердим приверженность нашим общим ценностям, которые объединяют всех американцев».
В августе прошлого года Китай провёл военные учения близ Тайваня. Они стали ответом на визит прежнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайбэй. В этот раз во время визита Цай в Калифорнию группа китайских авианосцев зашла в воды у юго-восточного побережья Тайваня.
До остановки в США президент Тайваня посетила две оставшиеся страны-союзницы острова в Южной Америке. Это Белиз и Гватемала. До этого Гондурас разорвал с островом дипломатические связи и установил отношения с Пекином.
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