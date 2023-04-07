Как восстанавливают «Эверглейдс» – крупнейшие тропические водно-болотистые угодья США

Это самая большая субтропическая область в Соединённых Штатах, где царит дикая природа. Болота «Эверглейдс» занимают территорию..

Это самая большая субтропическая область в Соединённых Штатах, где царит дикая природа.

Болота «Эверглейдс» занимают территорию более чем в полмиллиона гектаров. Это дом для множества диких животных. Угодья также обеспечивают питьевой водой до девяти миллионов американцев.

Впрочем, в XX веке парк потерял около половины своей площади. Это произошло из-за того, что воду с болот отводили для сельского хозяйства. Также из-за строительства дорог прекратилось поступление воды из озера Окичоби.

Теперь же здесь полным ходом идут проекты по регидратации.

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[Стив Дэвис, главный научный сотрудник «Фонда Эверглейдс»]:

«Восстанавливая гидрологию, мы можем заново создать этот огромный поглотитель СО2, который естественным образом сформирован благодаря торфяной почве».

Последний крупный проект – водохранилище в сельскохозяйственной зоне «Эверглейдс» к югу от озера Окичоби.

План состоит в том, чтобы собирать и очищать лишнюю воду из озера, а затем направлять её на юг в «Эверглейдс». Это поможет уменьшить вредные выбросы на восточное и западное побережья Флориды, из-за которых, как считается, происходит цветение токсичных красных водорослей.

Ожидается, что строительство завершится в 2029 году.

[Стив Дэвис, главный научный сотрудник Фонда Эверглейдс]:

«Это позволит нам брать эту воду, хранить её, очищать и возвращать обратно в «Эверглейдс», где ей и место».

Усилия по восстановлению водно-болотных угодий начали предпринимать ещё в 2000 году. Конгресс США принял соответствующий акт. За последний год федеральное правительство и власти штатов обязались выделить на проект более миллиарда долларов.

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