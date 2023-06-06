Статусные и дорогие. В Нью-Йорке проходит аукцион дизайнерских дамских сумочек, созданных такими именитыми брендами, как Louis..

Роскошные и эксклюзивные сумки блистают на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Статусные и дорогие. В Нью-Йорке проходит аукцион дизайнерских дамских сумочек, созданных такими именитыми брендами, как Louis Vuitton и Chanel. За некоторые рассчитывают выручить более ста тысяч долларов.

Жемчужиной торгов стали изделия ручной работы французского дома моды Hermes. Лидирует в коллекции сумка серебристого цвета Hermes Birkin. Выпуск ограниченной серии в таком цвете приурочили к Олимпиаде 2004 года в Афинах.

[Синтия Холтон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«К сожалению, серебряное покрытие стирается, поэтому очень мало сумок 2004 года выпуска сохранились в состоянии, пригодном для продажи на вторичном рынке. У нас это всего лишь третья сумка».

Предыдущие две такие серебряные сумки этой модели были проданы на аукционах по цене 136 и 126 тысяч долларов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Модель Birkin названа так в честь актрисы и певицы Джейн Биркин. Первую такую сумку создали специально для неё. Этому предшествовала случайная встреча в самолёте Биркин и председателя правления компании Hermes Жан-Луи Дюма. Тот пообещал актрисе создать удобную сумку с карманами, из которых ничего не выпадает. Сумки Birkin стоят более десяти тысяч долларов.

Другая эксклюзивная модель называется Himalaya Kelly 32. Её оценивают в 75-95 тысяч долларов. Не исключено, что сумку продадут за сто или двести тысяч.

[Синтия Холтон, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Уникальность этой сумки в способе обработки кожи. Это очень трудоёмкий процесс, в результате которого получатся такой цветовой переход. Это особенность изделия. Коллекционеры сумок Hermеs считают это уникальным, поскольку цвет каждой сумки индивидуален».

Линейка сумок Kelly получила своё название благодаря американской киноактрисе и княгине Монако Грейс Келли. Она снималась с такой сумкой в фильме Альфреда Хичкока «Поймать вора». Тогда изделие фирмы Hermes впервые появилось на экране. Актриса буквально влюбилась в ту сумку. А поскольку Грейс Келли тогда считалась иконой стиля, то сумочка сразу стала популярной.

Торги на аукционе Sotheby’s «Сумки и аксессуары» продлятся до 13 июня.

Короткая ссылка на эту страницу: