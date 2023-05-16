Костюмы и украшения Джанет Джексон выставят на торги в Нью-Йорке

Коллекцию одежды и других вещей певицы Джанет Джексон выставляют на торги. Аукционный дом Julien’s Auctions представит все лоты в прямом эфире в нью-йоркском Hard Rock Café, а также онлайн.

Всего с молотка уйдёт более 800 предметов, в том числе костюмы, которые Джексон надевала в своих музыкальных клипах, мировых турах и на живых выступлениях на телевидении. Также продадут обувь, украшения и предметы интерьера.

[Мартин Нолан, основатель и исполнительный директор Julien’s Auctions]:

«По нашим оценкам, общая сумма должна колебаться где-то в районе полумиллиона долларов, но в день аукциона всё может измениться. У Джанет есть очень преданные поклонники. Они захотят получить что-то из её невероятной жизни и карьеры. Она на сцене более 50 лет».

Один из главных лотов – яркий зелёный наряд. Его Джанет носила в «Метаморфозах» – её выступлении на MGM в Лас-Вегасе в 2019 году. Его оценивают в 3-5 тысяч долларов. Также интересен чёрный ансамбль с ожерельем, созданный для тура Джексон Unbreakable 2015–2016 годов. Его также оценивают в 3-5 тысяч.

[Мартин Нолан, основатель и исполнительный директор Julien’s Auctions]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это действительно путешествие в историю. Джанет как бы отказывается от этих вещей, давая своим поклонникам возможность владеть некоторыми знаковыми вещами, которые у неё были на протяжении многих лет. Она также поддерживает благотворительность, которая важна для неё».

Часть выручки пойдёт в пользу международной благотворительной организации Compassion International.

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