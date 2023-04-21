Гигантские хомяковые крысы становятся незаменимыми помощниками людей

Познакомьтесь, это Руна – гамбийская хомяковая крыса. Это не обычный грызун, а очень способный дрессированный зверёк...
Дата загрузки: 2023-04-21
Руну поселили в зоопарке не без цели. Её задача – показать посетителям способности хомяковых крыс. Эти грызуны стали незаменимыми помощниками людей. Например, ищут мины, выявляют больных туберкулёзом и находят контрабандный товар. Специалисты ценят их за острый нюх и маленькие размеры.
[Ники Бойд, сотрудница зоопарка Сан-Диего]:
«Там, где сможет работать только одна собака, поместится сразу несколько крыс. При этом они могут забираться в небольшие тесные пространства. Конечно, собаки тоже замечательные. И у нас много служебных собак, которые нам помогают. Но крысы – это другой уровень, и они могут подняться настолько высоко, насколько им позволят интеллект и обоняние».
Дрессированных хомяковых крыс прозвали «крысами-героями». Они уже обнаружили туберкулёз у 25 тысяч пациентов. Также грызуны нашли тысячи мин и неразорвавшихся боеприпасов в Анголе, Мозамбике и Камбодже. Одну крысу по кличке Магава наградили золотой медалью «за смелость и преданность долгу».
Кроме того, зверьки помогают бороться с незаконной торговлей дикими животными.
[Ники Бойд, сотрудница зоопарка Сан-Диего]:
«Мы получаем много нелегально проданных растений, рептилий, млекопитающих и птиц. Крысы могли бы находить разных животных в разных регионах мира. Поэтому грызунов надо дрессировать, чтобы они по запаху обнаруживали всё, что вам надо».
Хомяковые крысы подходят для дрессировки ещё и потому, что долго живут. Это означает, что затраты на обучение окупятся.
[Иззи Шотт, сотрудница организации APOPO]:
«Обычные крысы живут 3-4 года и даже меньше. Хомяковые крысы в дикой природе живут до 8 лет. А у нас дрессированный грызун дожил до 11 лет».
Обучение одной крысы стоит примерно 8000 долларов, собаки – в три раза больше. Дрессировкой африканских грызунов занимается бельгийская некоммерческая организация.
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