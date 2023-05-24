Главное водохранилище Уругвая из-за засухи заполнено на 10%

Историческая засуха в Уругвае привела к тому, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу страны Монтевидео, почти высохли...

Историческая засуха в Уругвае привела к тому, что водохранилища, обеспечивающие водой столицу страны Монтевидео, почти высохли.

В прошлом году на юге Южной Америки выпало рекордно мало осадков, что вызвало засуху. Сегодня в Уругвае наблюдается самый сильный дефицит воды за 74 года. Это влияет на водоснабжение тысяч домохозяйств.

Уровень воды в водохранилище Пасо-Северино, которое обслуживает более половины населения Уругвая в 3,5 миллиона человек, находится на историческом минимуме и составляет около 10% объёма.

То есть запасов хватит дней на десять.

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Небольшие дожди в последние дни не изменили ситуации. По словам метеорологов, чтобы уровень воды начал восстанавливаться, каждый день должно выпадать по 50 миллиметров осадков.

Коммунальная компания по водоснабжению в конце апреля начала частично забирать воду из реки Плейт. Однако в ней высокий уровень натрия и хлоридов.

[Луис Родригес, владелец бизнеса]:

«Вода, которую мы пьём, слишком солёная. Но ничего другого нет. Люди пьют много бутилированной воды. У меня есть магазин, и мы продаём много воды в бутылках».

Общественный гнев по поводу нехватки воды нарастает. В столице уже запланированы уличные демонстрации.

Люди говорят, что на нехватку воды влияет не только засуха. По их словам, это также плохое управление и отсутствие государственных инвестиций. Кроме того, много воды уходит на выращивание сои, скотоводство и лесное хозяйство.

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