Как сальса спасла жизнь нигерийскому фотографу

Этот зажигательный танец спас жизнь нигерийскому фотографу Эмеке Адинду. Сальса стала утешением для него в дни..

[Эмека Адинду, житель Абуджи]:

«Только сальса вызывала у меня улыбку в те дни, когда я сражался со своими проблемами, с прошлым, со всем, что мне мешало. Только сальса помогала мне почувствовать, что я хочу жить. Самым интересным в жизни тогда была сальса».

Этот зажигательный танец спас жизнь нигерийскому фотографу Эмеке Адинду. Сальса стала утешением для него в дни тяжёлой депрессии. В то время Эмека думал даже о том, чтобы свести счёты с жизнью.

Теперь Эмека делится целительной силой латиноамериканского танца с другими. Он бесплатно преподаёт сальсу в Абудже. Сюда приходят те, кто переживает душевную травму, и те, кто просто хочет хорошо провести время.

[Эмека Адинду, житель Абуджи]:

«Это парный танец, и когда танцуешь с кем-то, нет времени думать о своём горе, поскольку в первую очередь думаешь о музыке, счёте и ритме».

По данным ЮНИСЕФ, каждый шестой нигериец в возрасте от 15 до 24 лет испытывает тревогу или переживает депрессию.

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Эмека уже знает прекрасный способ преодолеть такие проблемы. Он считает, что, обучая людей сальсе, делает подарок всему обществу.

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